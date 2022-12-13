「全民一同反詐騙」網路投稿活動 參與踴躍

金管會指導，臺灣證券交易所、櫃買中心、期交所、集保結算所共同主辦的「防範金融投資詐騙」系列宣導，舉辦「全民一同反詐騙」網路投稿活動熱烈進行中。

證交所表示。這項活動由11月14日起至12月31日止，只要投稿自己收到過的金融投資詐騙簡訊或假新聞截圖，並分享曾(差點)遭受金融詐騙的經驗至社群平台，即有機會抽中iPhone 14 Pro。

本活動以民眾常會收到的金融詐騙訊息為投稿素材，降低民眾參與的門檻，進而接收到主辦單位要宣導的觀念：防範金融詐騙切記五不－「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。

截至12月4日，累積共600多名不重複民眾參與，投稿內容最大宗有兩種類型：首先是假藉專業投資顧問或正派的投資社群，邀請投資人加LINE群組以獲取投資指導的訊息。

其次為假藉一般銀行發送借貸訊息，要是該銀行為平常往來銀行，極易失去警覺心。

若真的按照以上訊息指示作業會有什麼結果？網友投稿的真實經驗說，曾被加入LINE股票群組，前期還有認真教學，網友跟著做了幾波，後期群組居然推薦開港股帳戶，誘使投資人買進後，股價即跌到谷底，損失大筆錢財。

另有女網友說，不小心點下訊息上的連結，就直接跳轉到詐騙的網頁，還因此進了警局，幸好沒有受到財務的損失，但浪費了時間。

有類似經驗的民眾，歡迎至活動網站投稿，讓大家能夠提高警覺。活動至12月31日止，請上活動網站https://www.anti-scam.com.tw/，快把握抽獎的機會！