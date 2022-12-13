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澆不熄防疫險理賠海嘯？單周暴增百億 金管會曝3大原因

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會今年到12月12日止統計，防疫雙險（防疫險+疫苗險）理賠金額近1887億元，單周新增理賠額更一口氣暴增100.2億元，理賠額和單周新增額都創該統計來新高紀錄。（本報系資料庫）
據金管會今年到12月12日止統計，防疫雙險（防疫險+疫苗險）理賠金額近1887億元，單周新增理賠額更一口氣暴增100.2億元，理賠額和單周新增額都創該統計來新高紀錄。（本報系資料庫）

金管會今年到12月12日止統計，防疫雙險（防疫險+疫苗險）理賠金額近1887億元，單周新增理賠額更一口氣暴增100.2億元，理賠額和單周新增額都創該統計來新高紀錄，全年防疫雙險理賠額可望上探2000億元大關。

全台確診人數降、隔離又免賠了、連居家融通都回歸保單條款等三大利多，卻仍澆不熄理賠海嘯？

金管會官員說，有以下三大主因：

一、理賠遞延，尤其是取消居家隔離理賠，讓民眾緊急申請理賠案，使近一周理賠件數暴增。

二、公司加派人力處理理賠件。官員說，一直要求業者須加派人力消化理賠件，加上若遞延15天理賠還得付延滯息，因此各業者開始加派人力處理。

三、各公司資金調度和增資款進帳，官員說，年底業者急於提升風險適足率（RBC）因此採一次性賠付。

據金管會到12月12日止統計，廣義的防疫保單（防疫險+疫苗險）承保件數730.2萬件、理賠461.4萬件，件數理賠率63.2%，但件數未歸戶，一人可能投保多張，加上可能是去年投保保單、今年才理賠，難估算整體理賠率。

防疫雙險的理賠金額1887億元，較上週增加100.2億元，其中防疫險單周增加81.8億元、疫苗險增加18.4億元都，周增額都改寫有該統計來的新高紀錄；平均每件理賠金額4萬898元，理賠占保費收入（防疫險+疫苗險保費收入55.6億元）達34倍。

保險局副局長蔡火炎說，目前僅剩兩家保險業者銷售疫苗險，一家是產險業者針對6~18歲的青少年做銷售或是續保件，另一家壽險業則是做團險的疫苗險。

短期借款部分，金管會也核准五家申請短期融通借款。據了解，這五家是和泰產、新安東京、兆豐產、富邦產和中信產。

至於產險業者增資，目前依舊六家產險業已完成增資，增資額707億元，包括富邦產增資150億元、國泰世紀產100億元、中信產90億元（已二度增資完成）、和泰（2207）200億元、新安東京產147億元，兆豐（2886）產20億元。

蔡火炎說，至於已經核准辦理中，則有新安東京產53億元、和泰產60億元、國泰世紀產100億元、中信產65億元，合計這兩波產險業增資潮已達985億元。

理賠 防疫險 增資 金管會 防疫保單

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