8成台灣CEO對國內景氣有信心 監管法規成5大風險之首

KPMG（安侯建業）今（13）日發布「2002台灣CEO前瞻大調查」發現，有22％台灣CEO將監管法規風險視為最大風險，顯示法規接軌成為企業最大難題；但面對未來3年，逾8成台灣CEO在「國家景氣發展(82%)」與「所屬企業前景(86%)」上都深具信心。

調查指出，台灣企業認為的前5大風險中，有22％的CEO將監管法規風險視為最大風險，其他4大風險包括環境氣候變遷(18%)、新興/顛覆性科技風險(16%)、數位網路安全(12%)、屬地主義風險(8%)。

KPMG主席陳俊光認為，疫情衝擊導致供應鏈變動與重組，加上國際地緣緊張、大陸清零政策，一再衝擊生產與勞動力市場，CEO皆認為，未來3年將採取製造地點多元化為首要策略，可望強化在東南亞與拉丁美洲國家增設生產據點，縮短物流時間與成本、減少碳排放，並分散供應鏈風險。

陳俊光指出，歐洲有俄烏戰爭衝擊能源、糧食危機；美國在2年疫情，供應鏈造成嚴重通膨，美國聯準會（Fed）今年強勢升息；亞洲則有大陸封控導致供應鏈不順、缺工等，3大市場變數都大，2023年衰退應可確定，但重點是會維持多久，以目前市場觀點，樂觀看最快明年中景氣可好轉。

儘管經濟前景有諸多挑戰，企業仍對未來景氣深具信心，展望未來3年，71%的ceo對未來3年全球景氣仍具信心；對國內景氣方面，超過8成台灣CEO面對未來3年仍有信心，在「國家景氣發展(82%)」與「所屬企業前景(86%)」上都具有信心，與全球及亞太區的程度相近。

KPMG安侯建業執行長吳麟認為，台灣企業走出疫情陰霾進入新常態，在營運策略上也已轉變思維創造新興服務，但CEO仍有所憂慮，除了防疫疲勞後所留下的不確定性之外，包括利率上升、通貨膨脹與可預期的衰退的經濟因素等，都將成為企業的挑戰。

至於地緣風險也是台灣CEO擔憂項目，76%台灣CEO擔憂地緣政治升溫，將加劇企業資安攻擊的風險，與全球(73%)與亞太區(70%)CEO數據相當。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤認為，現今地緣政治的風險數位資訊戰中，數位網路安全已提升至國家層級，面對地緣政治風險，讓企業、公部門與大型基礎建設重新檢視曝險狀態，全面性審視目前網路防禦現況並加強防護、重視資安人力警訊，並進一步導入並驗證資安國際標準。