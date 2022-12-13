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法盛：機構投資看2023恐衰退 但停滯性通膨風險更大

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

法盛投資管理（Natixis IM）今（13）日公布全球調查，機構投資者認為2023年經濟衰退難以避免，但停滯性通膨風險更大 ，對2023年看多大於看空，波動必會更大。

大多數機構投資者認為通膨將居高不下，僅靠央行政策無法解決問題。近一半（49%） 受訪者認為，以政策手段實現軟著陸並不實際。

法盛投資管理最新調查指出，全球機構投資者對於2023年的經濟前景保持悲觀態度，對市場展望則是喜憂參半，預計明年利率、通膨和市場波動或會繼續升高。八成五（85%）受訪機構認為經濟衰退已經來臨或將於明年來臨，但逾半數（54%）受訪者認為，升息對於控制通膨是必要的。

其中機構投資者看空傳統房地產，相較股市前景不同看法，普遍更看好私募股權和私人資產，以及環境、社會和治理（ESG）投資，更大幅加碼綠色債券。債市雖受到利率上升、再次具有吸引力，但流動性隱憂也正在升溫。

新興市場前景受美中地緣政治角力影響，匯率波動和日益減少的投資機會被更敏銳的ESG投資視角來看待。

機構投資者認為，央行政策失誤是經濟面臨的最大威脅之一。但有六成五（65%）受訪者認為，央行政策可能造成的經濟衰退風險，遠不及停滯性通膨風險嚴重（即GDP負增長與頑強通膨及高失業率同時出現的時期） 。

但並非所有與通膨相關的消息都是負面的：考慮到全球央行在新的一年將繼續通過升息遏制通膨，逾七成機構投資者（72%）認為，升息將帶動傳統固定收益投資，近六成（56%）機構投資者看好2023年的債券市場。

儘管經濟面對重重挑戰，機構投資者對於大部分資產類別仍然樂觀，他們認為，在市場持續動盪之際，主動型基金管理有望大顯身手。在低利率推動股價飆升了10年之後，2023年的市場將再次體會到估值的重要性，以及傳統固定收益的吸引力。

通膨 央行 升息

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