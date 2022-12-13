快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

自首、下跪磕頭無用...紙雕師刺死超商店員 判死理由出爐

上海商銀與企業客戶供應商 共同宣示淨零永續發展

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
上海商銀與企業客戶及供應商共同宣示邁向淨零永續發展。圖/上海商銀提供
上海商銀與企業客戶及供應商共同宣示邁向淨零永續發展。圖/上海商銀提供

上海商銀（5876）為落實「綠色金融行動方案3.0」，增進與利害關係人的溝通 ，與上海商業儲蓄銀行文教基金會及台北金融研究發展基金會共同合作舉辦「邁向淨零永續發展論壇」，針對氣候變遷的挑戰、企業淨零轉型的發展路徑以及永續金融的實踐，進行分享與討論，協助企業因應淨零轉型的趨勢挑戰，並共同宣示「邁向淨零永續發展｣。

邁向淨零永續發展論壇共計有百餘家企業客戶、供應商、股東、及員工代表出席 ，安排三場專題演講，分別邀請台灣氣候聯盟秘書長彭啟明分享「從COP27看企業淨零轉型的機遇與挑戰」，BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛講演「企業推動ESG的策略與作法」，以及上海商銀資深副總彭國貴說明上海商銀「永續金融的實踐與轉型」，最後由台北金融基金會董事長周吳添主持綜合座談，邀請上海商銀總經理林志宏及三位專題演講人，與現場來賓進行精彩的Q&A交流。

上海商銀在論壇上邀請企業客戶及供應商共同宣誓邁向邁向淨零永續發展，彰顯金融與產業對於永續與環境議題的重視，並且承諾以更積極的行動、創新的方法 ，打造繁榮且永續的未來。

論壇的最後，由主辦單位與座談演講人一起按下LED光球，同時出席的企業客戶及供應商也同時舉牌，LED光球秀出地球圖樣和本次活動的主題 「邁向浄零永續發展」，象徵金融與產業共同攜手邁向淨零轉型，宣示實踐綠色永續承諾，並提升產業競爭力及善盡企業對社會的責任，將台灣產業因應氣候變遷的決心與行動向國際發聲。

上海商銀 氣候變遷

相關新聞

澆不熄防疫險理賠海嘯？單周暴增百億 金管會曝3大原因

據金管會今年到12月12日止統計，防疫雙險（防疫險+疫苗險）理賠金額近1887億元，單周新增理賠額更一口氣暴增100.2...

民法成年下修 明年起18歲可辦卡、期貨開戶仍要20歲

2023年起民法成年年齡下修至18歲，金管會已配合修訂6項法規，明年起年滿18歲即可申辦信用卡正卡或現金卡、擔任保險業務...

防疫雙險單週理賠飆破百億創新高 5家產險融通借款

今年防疫雙險合計已理賠新台幣1886.93億元，因理賠遞延效應等3大因素，單週理賠增額高達100.19億元，創下新高；有...

財管大戶「老本資金」鬆動 為何棄保單轉入這兩大商品

從今年第3季開始，各銀行財富管理大戶的「退休老本資金」出現大挪移，從台灣人最愛「存保單」，移轉到各銀行狂推的美元高利定存、及企業發行的美元公司債這兩大商品，保本商品大轉移，到底發生了甚麼事？

支付大戰／全台電支使用者衝上2000萬人，前4大業者憑什麼贏？

在疫情零接觸商機助長下，電子支付業務快速成長，新加入的全盈支付及全支付，來勢洶洶，讓台灣電子支付市場進入戰國時代。近來國內電支使用人數持續攀升，預估下月金管會公布10月數字時，已可宣告，台灣使用者人數衝破2,000 萬人大關。

支付大戰／蝦皮效應發威，金管會將祭2招防第三方支付業者躲避規管

蝦皮支付向金管會申設電子支付機構，卡在陸資疑慮未能過關，代收代付業務轉由樂購蝦皮接手。外界關注，樂購蝦皮業務量是否達到法定須設電支機構門檻，為避免爭議，金管會將採取兩措施，防堵大型第三方支付業者規避監管。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。