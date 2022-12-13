上海商銀與企業客戶供應商 共同宣示淨零永續發展

上海商銀（5876）為落實「綠色金融行動方案3.0」，增進與利害關係人的溝通 ，與上海商業儲蓄銀行文教基金會及台北金融研究發展基金會共同合作舉辦「邁向淨零永續發展論壇」，針對氣候變遷的挑戰、企業淨零轉型的發展路徑以及永續金融的實踐，進行分享與討論，協助企業因應淨零轉型的趨勢挑戰，並共同宣示「邁向淨零永續發展｣。

邁向淨零永續發展論壇共計有百餘家企業客戶、供應商、股東、及員工代表出席 ，安排三場專題演講，分別邀請台灣氣候聯盟秘書長彭啟明分享「從COP27看企業淨零轉型的機遇與挑戰」，BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛講演「企業推動ESG的策略與作法」，以及上海商銀資深副總彭國貴說明上海商銀「永續金融的實踐與轉型」，最後由台北金融基金會董事長周吳添主持綜合座談，邀請上海商銀總經理林志宏及三位專題演講人，與現場來賓進行精彩的Q&A交流。

上海商銀在論壇上邀請企業客戶及供應商共同宣誓邁向邁向淨零永續發展，彰顯金融與產業對於永續與環境議題的重視，並且承諾以更積極的行動、創新的方法 ，打造繁榮且永續的未來。

論壇的最後，由主辦單位與座談演講人一起按下LED光球，同時出席的企業客戶及供應商也同時舉牌，LED光球秀出地球圖樣和本次活動的主題 「邁向浄零永續發展」，象徵金融與產業共同攜手邁向淨零轉型，宣示實踐綠色永續承諾，並提升產業競爭力及善盡企業對社會的責任，將台灣產業因應氣候變遷的決心與行動向國際發聲。