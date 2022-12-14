保發中心與美國保險監理官協會簽署備忘錄

隨著12月有多項重大新制上路，國內保險業也即將打開新局；財團法人保險事業發展中心與美國保險監理官協會（National Association of Insurance Commissioners，簡稱NAIC）於日前簽署合作備忘錄，未來雙方就保險監理實務及市場趨勢、保險相關法規之發展及其他共同關注的領域，將積極推動各種類型的合作模式，透過舉辦相關培訓研討會、人員互訪或是交換最新產業訊息等方式，促進交流互動並分享專業，以強化雙方高效、公平且穩健的保險市場的發展。

許多人對於美國保險監理官協會或許不甚了解，據悉，該單位於1871年在美國德拉瓦州登記設立，總部位於密蘇里州堪薩斯市，執行中心則位於華盛頓特區，會員來自全美各地共計56位首席保險監理官之非營利組織，堪為美國保險監理官之交流協作平台，主要服務內容除了協助制定保險相關法令規範外，同時也提供專業資訊、研究發展、統計分析及教育訓練等，期能幫助各州保險監理官有效管理業者，進而穩定市場並保障消費者基本權益。

針對此次與美國保險監理官協會簽署合作備忘錄，保發中心表示，為配合政府落實國際化人才培育政策，進而成為區域性保險教育中心的願景，期望透過此次簽署合作備忘錄，以強化雙方交流合作、延伸觸角多方與各國保險機構交流，共同攜手國內保險業與國際接軌，可謂一舉兩得。