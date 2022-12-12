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推廣信託視野 台銀邀專家14日粉獅團開講

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

臺銀積極落實金管會信託2.0深化「人才培育、宣導及產學合作」主軸，與安永聯合會計師事務所攜手合作，在臺灣大學「公司治理講堂」中和青年學子暢談家族傳承工具，講述「信託」在家族傳承扮演的角色及如何運用信託工具協助家族企業達成財富順利傳承的目標。

台銀觀察家族企業傳承可從三個面向來進行，包括以凝聚家族成員核心價值的「 精神傳承」、關注公司治理、企業經營或是引進專業經理人協助的「經營傳承 」 ，以及家族財富分配、稅務規劃及傳承工具選擇的「財產傳承」，在眾多家族財富傳承工具中，「信託規劃」可以結合遺囑、保單、閉鎖性公司、家族辦公室、公益慈善捐助等財富傳承工具，具備靈活彈性特色，可為企業進行全方位及客製化的家族財富傳承服務。

在金管會信託2.0計畫推動下，信託觀念日益普及，有鑑於信託專業人才勢必伴隨著信託資產規模擴大而增加需求，台銀積極推動暑期實習計畫、舉辦學生至台銀進行實地參訪活動，以及與東吳、台大等大專院校的產學課程交流，建立學生信託基本觀念。

台銀將於12月14日在《臺灣銀行粉獅團》（Facebook），以線上直播方式邀請學者專家，以「樂齡佈署．傳愛守富」為主題，共同探討包含家族信託稅務剖析與實務案例、樂齡全方位信託服務及高齡化少子化趨勢下信託機制及信託監察人制度與功能等議題，討論面向多元。

因應現今高齡社會中愈來愈多家族企業接班傳承需求，台銀除已協助57位同仁參加「家族信託規劃顧問師」課程外，更與優質會計師事務所及律師事務所進行跨業合作，並前進校園推動產學課程交流，期能以最專業的角度、最貼心的服務，引導國內企業透過家族信託規劃，達成公司治理、財富傳承及永續經營。

台銀 金管會

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