是否續任央行總裁？ 楊金龍：由上級決定

中央銀行本周四將舉行第四季理監事會議，市場認為央行總裁楊金龍任期將屆滿，形容此次理監事會將是楊金龍「期末考」。立委今（12）日在立法院財委會上也提出相關問題，楊金龍僅低調表示，是否續任由上級決定。

楊金龍今天赴立法院財委會報告，立委除關注央行週四是否升息，也關注楊金龍是否獲續任。國民黨立委曾銘宗關心楊金龍任期到何時？是否已獲上級約見討論是否續任？並問楊有無信心？

楊金龍僅表示，「還沒被約見」，至於有無信心，楊金龍表示，這是上級總統、院長的職權，他對於續任不續任這件事不便發表個人看法。

至於今日同樣出席財委會的財政部長蘇建榮，國民黨立委賴士葆也關心其任期至何時，蘇建榮過去已多次表態任期屆滿將重返校園，今日他也再次說明，借調期在12月25日止。