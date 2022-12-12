富邦投信連五年與台大管院攜手 培育校園資產管理人才

富邦投信參與台灣大學管理學院希望種子培育計畫(TCP)」，今年邁入第五年，課程主要以指數化投資管理人才為核心，規劃經理人主題講座、建構投資組合實務操作及專題報告等三大主軸課程，目的讓同學精進投資邏輯，以及體驗業界實務運作的樣貌。

富邦投信表示，今年並增加ESG永續投資、科技應用於資產管理與金控MA計畫介紹等課程，希望學生了解永續發展的重要性及如何落實ESG於投資應用、數位科技的應用與趨勢，以及讓學生提前探索職涯發展方向。課程開辦後，受到學生熱烈回應及踴躍報名。

今年為讓更多學生參與課程，擴大錄取37位同學進本次課程，於9月至11月由富邦投信投資研究、行銷團隊透過實體與線上課程，進行主題講座、實務分享交流、與專題報告，讓學生了解投資組合管理、學習資產管理業如何落實ESG永續投資管理，啟蒙與建構同學對於投信資產管理的知識與輪廓，以及了解藉由數位科技應用於資產管理的產品設計與未來趨勢。

此外，透過任職於富邦投信學長、學姊的職涯分享與金控MA計畫的介紹，讓同學對於未來職涯規劃能進一步的了解與提前準備。

富邦投信說，近年積極與北中南大專院校合作，未來將規劃與更多大專院校合作，不論是校園金融合作培育課程、提供實習機會與企業參訪，富邦投信均用心投入中長期深耕校園人才培育與合作計畫，落實企業社會責任，培育未來金融業人才。