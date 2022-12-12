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國保費率、月投保薪資調升 271萬人一年要多付1,728元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
衛福部已核定，國民年金保險費率自明(2023)年元旦起調升0.5個百分點至10%，月投保金額隨CPI累計成長率，調升8.09%，由目前18,282元調升至19,761元。估計將271萬人保費調升，每月數多將漲144元，保費一年新增1,728元。此為示意圖，照片中人物與新聞無關。本報資料照片
衛福部已核定，國民年金保險費率自明(2023)年元旦起調升0.5個百分點至10%，月投保金額隨CPI累計成長率，調升8.09%，由目前18,282元調升至19,761元。估計將271萬人保費調升，每月數多將漲144元，保費一年新增1,728元。此為示意圖，照片中人物與新聞無關。本報資料照片

衛福部已核定，國民年金保險費率自明(2023)年元旦起調升0.5個百分點至10%，月投保金額隨CPI累計成長率，調升8.09%，由目前18,282元調升至19,761元。估計將271萬人保費調升，每月數多將漲144元，保費一年新增1,728元。

目前國保被保險人數約286萬餘人，其中低收入戶及重度以上身心障礙者由政府全額補助保費，這次因費率及月投保金額調整而增加保費後，預估受應影響人數約271萬人。

國保費率調整為10%、月投保金額調整為19,761元，兩者都會使得保費負擔增加。衛福部估算，調升後國保每人每月之全額保險費將增加239元，但由於政府至少補助40%保險費，一般被保險人，每月增加144元。

衛福部指出，政府針對身心障礙者、經濟弱勢者更提高補助保險費至55％、70％；因此，中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者，每月保費新增72元至107元。至於低收入戶及極重度及重度身心障礙者，政府補助100%，因此保費不會增加。

衛福部表示，國民年金法第10條規定，保險費率於施行第一年為6.5%，於第三年調高0.5%，以後每二年調高0.5%至上限12%，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。

國保開辦迄今已完成第七次精算作業，依據2022年9月完成之國保財務精算結果，因精算評價日2021年10月1日之基金餘額為4,656億元，不足以支付未來20年保險給付9,593億元，因此保險費率將自2023年1月1日依法調整為10%。

此外，國保月投保金額自2015年迄今維持為18,282元，依法消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，即應依該成長率調整之。經查「2014年10月至2022年9月」之CPI累計成長率為8.09%，因此自2023年1月1日起調整月投保金額為19,761元，雖會增加民眾保費負擔，但各項給付金額亦隨同調高，有利民眾基本經濟安全保障。

國民年金保險 保費 衛福部

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