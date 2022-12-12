喜迎富盛共好 日盛證推新戶優惠手續費折扣

隨著富邦金控11月11日與日盛金控順利完成台灣金融史上首宗「金金併」案，日盛證券正式成為富邦金控旗下子公司，日盛證券將持續提供投資人客製化、即時的優質金融服務，並針對今年年底前至日盛證券完成開戶的客戶，推出「迎新感謝祭」優惠手續費折扣，歡慶「匯聚迎新 富盛共好」新時代。

日盛證券表示，近年持續深耕金融科技並傾聽客戶需求，打造功能齊全且操作簡便的APP電子交易系統，希望成為資深與新手投資人最佳的理財利器。以近期台股出現大量外資回補、指數大漲站回季線為例，「日盛ONLINE投資王」APP的「移動鎖利功能」，提供投資人參考系統回測的三條回檔均線，可自行設定停利出場百分位，當股價不斷創高時，停利點也會同步調高，拉回至停利點時，系統會即時委託賣出，投資人既可免盯盤又賺到波段漲幅，提前布局年底波短紅包行情。

同時，「日盛ONLINE投資王」APP也提供自行研發的「財報模範生」及「股利專區」等功能，「財報模範生」運用各上市櫃公司財報資訊，透過大數據分析評比出六大指標分數，投資人可依照分數高低，輕鬆判斷作為投資參考指標；為因應越來越多上市櫃公司改採每季或每半年發放股利，「股利專區」提供各公司EPS、本益比與配息發放率等重要資訊，投資人可增加參與填權息機會，降低賺股利賠價差的風險。

日盛證券成為富邦金控旗下子公司後，全體同仁仍持續堅守崗位發揮金融科技軟實力，並強化財富管理金融商品推廣，由專業團隊提供有溫度的第一手服務，相關證券服務將與富邦證券同時並進。為歡慶喜迎「匯聚迎新 富盛共好」的新時代，日盛證券即日起至今年12月31日止推出「迎新感謝祭」活動，凡證券新戶每月電子交易100萬元（含）以內，即享超優手續費優惠。