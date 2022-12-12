快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

喜迎富盛共好 日盛證推新戶優惠手續費折扣

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

隨著富邦金控11月11日與日盛金控順利完成台灣金融史上首宗「金金併」案，日盛證券正式成為富邦金控旗下子公司，日盛證券將持續提供投資人客製化、即時的優質金融服務，並針對今年年底前至日盛證券完成開戶的客戶，推出「迎新感謝祭」優惠手續費折扣，歡慶「匯聚迎新 富盛共好」新時代。

日盛證券表示，近年持續深耕金融科技並傾聽客戶需求，打造功能齊全且操作簡便的APP電子交易系統，希望成為資深與新手投資人最佳的理財利器。以近期台股出現大量外資回補、指數大漲站回季線為例，「日盛ONLINE投資王」APP的「移動鎖利功能」，提供投資人參考系統回測的三條回檔均線，可自行設定停利出場百分位，當股價不斷創高時，停利點也會同步調高，拉回至停利點時，系統會即時委託賣出，投資人既可免盯盤又賺到波段漲幅，提前布局年底波短紅包行情。

同時，「日盛ONLINE投資王」APP也提供自行研發的「財報模範生」及「股利專區」等功能，「財報模範生」運用各上市櫃公司財報資訊，透過大數據分析評比出六大指標分數，投資人可依照分數高低，輕鬆判斷作為投資參考指標；為因應越來越多上市櫃公司改採每季或每半年發放股利，「股利專區」提供各公司EPS、本益比與配息發放率等重要資訊，投資人可增加參與填權息機會，降低賺股利賠價差的風險。

日盛證券成為富邦金控旗下子公司後，全體同仁仍持續堅守崗位發揮金融科技軟實力，並強化財富管理金融商品推廣，由專業團隊提供有溫度的第一手服務，相關證券服務將與富邦證券同時並進。為歡慶喜迎「匯聚迎新 富盛共好」的新時代，日盛證券即日起至今年12月31日止推出「迎新感謝祭」活動，凡證券新戶每月電子交易100萬元（含）以內，即享超優手續費優惠。

富邦金控 股利

延伸閱讀

台股年終收尾 內資撐場

評比上市櫃公司永續報告書 勞部：僅12%優於勞動法規

富邦證攜日盛證舉辦投資論壇 分析半導體及電動車產業最新動向

富邦證攜手日盛證舉辦論壇 掌握通膨新常態下投資契機

相關新聞

六大壽險11月稅後虧損超過400億元 這家虧最慘！

南山人壽今（12）日公告11月自結獲利，受到新台幣11月對美元大升1.308元、升幅4.2%影響，南山人壽11月單月稅後...

元大金控集團資安管控卓越 獲BSI資訊韌性四大獎肯定

元大金控（2885）集團長期重視資訊安全，以國際資安管理標準為指引，並貫徹管控制度及防護技術規範，獲BSI英國標準協會(...

是否續任央行總裁？ 楊金龍：由上級決定

中央銀行本周四將舉行第四季理監事會議，市場認為央行總裁楊金龍任期將屆滿，形容此次理監事會將是楊金龍「期末考」。立委今（1...

聽見南台灣公益音樂會 證交所攜手國立台灣交響樂團前進屏東

臺灣證券交易所為落實推廣藝術前進臺灣各鄉鎮，及落實文化平權，特邀請國立台灣交響樂團，於12月9日假屏東縣立來義高中，首次...

綠色金融行動方案3.0 金融業永續資訊揭露現況與趨勢

因應全球減碳目標，我國於今（2022）年3月發布「2050淨零排放路徑」，而其中的十二項關鍵戰略之一即包括「綠色金融」。

國際永續資訊揭露趨勢與金管會政策 ISSB 永續揭露準則草案進展

現行企業自願採用的永續報導架構眾多，其揭露對象、方式及標準不同，導致永續資訊缺乏可比較性，衍生漂綠風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。