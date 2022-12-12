15日投資展望論壇／呂宗耀：七大新陽光產業吸睛

經濟日報將在12月15日主辦「經濟投資展望論壇-突圍2023」，當天下午將有三場投資講座，最後一場由呂張投資團隊總監呂宗耀以「2023年投資風險與機會」為題，擔任壓軸主講人，與投資人分享未來投資大勢。

長達十多年的全球資本市場多頭盛宴，今（2022）年初戛然而止，台股也由元月上旬的歷史新高18,619點一路向下修正，期間遭適逢全球疫情擴散、俄烏戰爭、美國聯準會（Fed）升息等利空衝擊，指數一度崩跌5,990點、至12,629點才止跌反彈。

儘管台股本波反彈一度大漲逾2,500點，多頭一路接連攻克5日、10日、月線、季線、半年線等各期均線，以及萬三、萬四、甚至一度重返萬五等重要整數關卡，隨著歲末年終將至，展望明年，市場仍處於多空交雜與拉鋸戰。

呂宗耀認為，企業經營最怕經濟不穩定，個人投資則最擔心遇到系統風險。2022年至2023年全球進入檢驗企業經營和個人投資最殘酷的兩年，我們試從全球經濟走向到全球資金變化與地緣政治的波濤洶湧，找尋全球產業的陽光面。

呂宗耀透露，這次他的演講主題思考源頭，是從易經的「潛龍勿用，見龍在田，飛龍在天，亢龍有悔」出發，從立足台灣的觀點，來看大陸、美國、歐洲、日本、台灣等地市場現況，並拉出2023年「見龍在田」的曙光與期待。

展望明年台股走勢，呂宗耀認為，2023年後，隨各國領導人合縱連橫，地緣政治因素將影響經濟模型對未來經濟和股市走向的預判。

目前觀察，隨全球疫情、戰爭、物價漲、天然氣供需失衡，地緣碰撞都依然存續，但通貨持續被美國緊縮，資金外溢逆轉，壓縮台股本益比空間。

因此呂宗耀認為，台股2022年的高點18,619點，可能將會是2023年台股的硬天花板。

其中有三個重要的抵禦點，是看2023年台股的關鍵位置，包括：8,500點（起升點）、11,000點（10年線）、及12,629點（第一次修正的抵禦點）。

產業方面，呂宗耀預期，2023年投資布局，將有七大新陽光產業值得投資人高度關注，包括人工智慧、Micro LED、電動車車載電子零件、高速運算晶片、第三代半導體、高速傳輸、伺服器。