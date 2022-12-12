專家：強勢美元明年反轉

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國內總經專家認為，明年美國聯準會升息入尾聲，強勢美元將反轉、非美貨幣也將觸底反彈。美聯社
國內總經專家認為，明年美國聯準會升息入尾聲，強勢美元將反轉、非美貨幣也將觸底反彈。美聯社

強勢美元何時反轉？國內總經專家齊喊，明年美國聯準會升息進入尾聲，強勢美元將反轉、非美貨幣也將觸底反彈。

美國聯準會最新利率決策出爐前，新台幣匯率維持區間震盪格局。回顧上周五，股匯同步反彈，新台幣升值6.3分，收在30.622元，總成交量為12.51億美元。

國銀交易員表示，美國將公布的通膨數據、聯準會利率決策為關鍵指標，在局勢明朗前，預料市場將保守以對，新台幣匯率維持30.5元至31元區間整理格局。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，展望明年，隨著聯準會升息進入尾聲，美債殖利率將逐季回落，美元失去利差優勢，預期明年底美元指數將回落至103。

在新台幣匯率方面，黃蔭基表示，預期美國將於明年2月最後一次升息，新台幣匯率達32.35元後美元將逐漸走軟，加上全球景氣開始復甦，資金回流台灣，帶動新台幣匯率在明年走升。

富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，2023年匯市受貨幣政策差異支撐，上半年美元維持一定強勢，惟第2季隨歐洲度過能源危機、美國聯準會放緩升息步調，美元走勢將轉弱。

美國聯準會 新台幣 台幣匯率

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