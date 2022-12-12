19日投資論壇／盧燕俐：股市最壞情況已過

走過股債雙殺的2022年，財經專家盧燕俐認為，雖然2023年不確定猶存，但對於股票市場行情並不悲觀，樂觀看待股市最壞情況已經過去，建議投資人可以留意績優台股基金；同時，債券市場也跌出甜蜜價，包含投資等級債、新興市場債等基金也值得留意。

由經濟日報主辦「2023年投資展望論壇─新思維 新布局 洞悉股債投資贏家策略」將於12月19日登場，邀請國泰投信總經理張雍川、國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏、國泰投信投資顧問部協理楊正豪與盧燕俐等，共同解析2023年全球經濟趨勢、資產配置策略，並挖掘新的投資機會。

盧燕俐將針對「投資策略新思維，用資產配置戰勝市場」進行專題演講。談到2023年，變數仍存在於大環境中，包含Fed升息速度及終端利率、美國經濟表現等，且日前Fed主席鮑爾曾指出，終端利率可能高於預期、且不能避免美國經濟硬著陸的情況發生。

目前市場普遍預期12月Fed再升息2碼機會高，也就是說聯邦資金利率區間將由現行的3.75%至4.00%，升至4.25%至4.50%，不過，目前市場對於利率終點仍抱持疑慮，後續仍要視未來幾個月美國通膨數據而定；另一方面，美國經濟究竟是硬著陸還是軟著陸，也是觀察重點。

因此，明年投資變數仍會有很多，基本面最壞的情況還沒成為過去式，本季甚至是到明年第1季都可能會再聽到像是企業裁員等利空消息，但是股票市場往往會領先反應。盧燕俐樂觀看待股市最壞情況已經過去，尤其正面看待台股未來表現。

首先，占台股比重高的半導體產業情況並未如市場原先想像的差，其次，歷年12月台股上漲機率高、明年第1季還有作夢行情加持，目前台股正處於微笑曲線的右下側，建議投資人存績優台股基金，才有更有機會獲得超額報酬。

在債市部分，今年來新興市場債跌了兩成多，跌出相對甜蜜點，考量到Fed持續升息中，未來債市不免俗可能還是會有一些波動出現，直至停止升息、停止前的半個月至一個月時間，債券市場會完成打底。

因此，現階段投資以美國企業為主的投資等級債會相對優於新興市場債；若有餘力的投資人可以再採用定期定額布局波動較大的新興市場債券基金。

在操作上，建議長線定期定額，搭配逢低單筆加碼；用閒錢投資，才能不殺低度股災；金魚腦策略，不緊盯對帳單的做法，才能成為長線贏家。配置策略部分，仍要依投資人的風險屬性、資金比重、投資情況而定，大致上，風險承受度高者，可以股票配置多一些；反之，則債券部位多放些。