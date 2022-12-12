壽險業投資騰訊、阿里 縮手

在大陸一連串監管和鐵腕措施下，兩大科技巨擘騰訊和阿里巴巴神話消失，五大壽險金控對其總投資減少。截至今年第3季底，五大金控握有騰訊和阿里的股債水位，各是797億元及463億元，各季增4.4%及季減0.03%，將人民幣兌台幣升值的匯率、及市價走升的兩大因素納入後，五大金控對這兩大科技股應是採持平、甚或是減碼。

其中，富邦金、新光金和開發金第3季對騰訊僅微幅加碼，國泰金則連四季減碼、中信金持平；而阿里僅獲得中信金和新光金站買方。

國泰金則連四季續砍騰訊。國泰金第3季持騰訊股債部位再降到176.2億元、季減1.24%，抱阿里股債水位則略增到181.9億元、季增1.23%未超過人民幣匯價同期升幅，顯示應採減碼。

新光金第3季則對騰訊、阿里全站買方，各握騰訊和阿里持債部位攀升到269.7億元及49.3億元，各季增7.7%及6.8%，季增均高於人民幣匯價同期升幅，顯示略為加碼。

中信金則連四季加碼阿里。中信金第3季持阿里股債部位緩步增加到90.3億元、季增3%，過去連四季則增加18.6億元、年增26%，持騰訊部位是112.8億元、季增0.6%低於人民幣匯價同期升幅，顯示站賣方。

最愛騰訊的是開發金，連四季加碼不中斷，第3季持騰訊部位202億元居金控之冠，季增6.7%高於人民幣匯價同期升幅，應站買方；持阿里部位142億元、季減5.5%。