五大金控 大砍陸股債部位

中國大陸疲弱經濟與惡化的金融危機，讓五大金控持續撤出大陸市場。到今年第3季底止，五大金控在中國大陸投資總水位續下探到8,725.8億元、季減近6%，連兩季走低，更是各金控開始揭露該數據來的新低水位，顯示壽險金控大砍大陸股債部位。

金控主管說，第3季人民幣兌台幣升值2.7%，強勢人民幣兌換弱勢台幣後，市值應會增加，加上大陸續採寬鬆貨幣政策，債券價格走升、殖利率下跌，也會推升市值，但五家金控持陸股債部位卻是不增反減，顯示減碼動作較大。

圖／經濟日報提供

若以季變動幅度來看，以中信金季減16%最大，持陸股債水位降到近1,200億元，超過30億元以上的大額交易名單僅剩20檔，投資部位跟檔數都創近一年新低水位。

新光金季減7.9%次之，投資水位降到388.3億元是五壽險金控最低，列大額交易名單中僅剩三檔：騰訊、阿里和大陸公債，過去大額投資名單中的中國國家開發銀行、國家電網、中國石油全遭剔除，顯示新光金對大陸市場最是保守。

富邦金第3季底在大陸股債投資水位降到3,562.2億元，季減7%，國泰金也降到2,474.1億元、季減近2%，大額交易名單檔數各降到22檔及25檔，檔數也逐季的減少。

僅開發金投資水位略增到1,101.3億元、季增2.6%與人民幣匯價同期升幅相當，顯示應是匯率推升市值所致，未有增減碼動作，大額交易名單檔數約13檔也與過往相當，顯示開發金握陸股債部位呈現按兵不動。

若拉長時間、以過去一年的變動幅度來看，國泰金、中信金和新光金都各有二成至三成的年減幅，顯示過去一年在大陸「動態清零」政策下，即便持續寬鬆貨幣政策也難已挽救市場投資信心，讓三大金控續降陸股債投資水位。

開發金年增幅僅0.17%變動不大，應是採持平策略，未有大幅加減碼動作，富邦金年增17%可能趁勢略增債券部位，或是持債市值走升所致。

各金控是在去年開始，依法對外揭露金控對同一人、同一關係人或同一關係企業的授信、投資等交易總餘額達到30億元、或達到金控淨值5%者的「大額交易名單」。

五大金控投資陸股債部位高峰是在今年第1季底，達1兆302億元，隨後逐季降低，到第3季底僅剩8,725.8億元的低點。