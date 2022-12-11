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強勢美元何時反轉？ 總經專家給「時間點」：非美貨幣觸底反彈
強勢美元何時反轉？國內總經專家齊喊，明(2023)年美國聯準會升息進入尾聲，強勢美元將反轉、非美貨幣也將觸底反彈。
美國聯準會最新利率決策出爐前，新台幣匯率維持區間震盪格局。回顧上周五，股匯同步反彈，新台幣匯率終止連三貶，升值6.3分，收在30.622元，總成交量為12.51億美元。
國銀交易員表示，美國將公布的通膨數據、聯準會利率決策為關鍵指標、市場屏息以待，在局勢明朗前，預料市場將保守以對，新台幣匯率維持30.5~31元區間整理格局。
永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，展望明(2023)年，隨著美國聯準會升息進入尾聲，預估美債殖利率將逐季回落，美元失去利差優勢，預期明年底，美元指數將回落至103。
在新台幣匯率方面，黃蔭基表示，預期美國將於明年2月最後一次升息，新台幣匯率達32.35元後美元將逐漸走軟，加上全球景氣開始復甦，資金回流台灣，帶動新台幣匯率在明年走升。
富邦金控首席經濟學家羅瑋博士認為，2023年匯市受貨幣政策差異支撐，上半年美元維持一定強勢，惟第2季隨歐洲度過能源危機、美國聯準會放緩升息步調，美元走勢將轉弱。若經濟穩定增長，資金為尋求較高報酬將流往非美國區域、可支持與基本面較佳的已開發國家貨幣。
黃蔭基表示，聯準會至今已升息15碼，過去連四次會議升息3碼，速度相當激進，考量政策對實體經濟的影響存在時滯性，聯準會預計在12月放緩升息步調、改為升息2碼，2023年2月、3月分別再升息2碼與1碼，本輪升息循環終點停留在5%~5.25%水準，並在年底前保持不動。
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