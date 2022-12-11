強勢美元何時反轉？ 總經專家給「時間點」：非美貨幣觸底反彈

由經濟日報和台灣人壽合辦的「永續保險・永續影響力」論壇將於本（12）月13日舉行，國內多位產、官、學界專家將跨界對談，透過以ESG為重點的金融科技創新，深入探討國內保險業者應該如何將此力量擴散，同時藉由各領域先進貢獻寶貴經驗，激盪出更多的火花，使得保險業在永續議題上的努力，讓更多人看見。

2022-12-08 10:11