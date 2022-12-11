全球經濟籠罩衰退陰霾 學者：我國央行升息腳步「明年踩煞車」

中央銀行將於周四（15日）召開今年最後一場理監事會，永豐金控首席經濟學家黃蔭基預估，央行將宣布升息半碼（0.125個百分點）、為今（2022）年3月啟動升息循環以來的最後一次升息；展望明年，美、歐等央行第1季結束升息，且台灣通膨降至2%以下，明年央行利率將按兵不動。

為對抗通膨，今年3月以來央行已三度升息，重貼現率累計調漲2碼、存準率調升2碼。不過，央行總裁楊金龍近日透露，「國際機構預測，明年美、歐、英等國通膨居高，經濟轉呈微弱成長或小幅衰退；若未來高通膨持續且失業率升高，將陷入停滯性通膨。」

券商主管說，「明年經濟不好，央行這次很可能只會升息半碼，不會再動存款準備率，如果存準率又動了，對債市就是一大利空。」

資深債券商主管指出，觀察近期IRS（利率交換）走勢，金融圈押寶，央行周四將升息半碼，且為本波升息循環的最後一次升息，其中，研判升息半碼的機率約為八成，另有二成的市場人士認為，央行本季就會停止升息。

黃蔭基指出，美國通膨高峰已過，未來幾季將繼續回落，明年第2季面臨更高的基期，通膨將跌破5%，並在年底前往3%的方向下滑；至於台灣，通膨主因來自原物料價格高漲所導致的輸入性通膨，待明年俄烏戰爭緩解，加上中國大陸放寬防疫措施，原物料價格將逐漸回落，可望帶動台灣通膨降溫。

黃蔭基認為，受到外需放緩、投資減弱影響，台灣明年經濟成長率不保「3」；估計周四央行理監事會議上，央行將再升息半碼，明年CPI估計滑落至1.78%，明年會停止升息。