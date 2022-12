台新金控五度蟬聯DJSI世界指數 展現企業永續

全球企業競爭力深具指標性的永續績效評比-2022年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)今(10)日公布最新評選結果,台新金控(2887)連續五年入選道瓊永續指數「世界指數」(DJSI World)及「新興市場指數」(DJSI-Emerging Markets)。

台新金控長期致力於將企業營運與永續目標相結合,2018年首次入選即同時入選世界及新興市場指數的台灣首家金融機構後,持續接軌國際永續倡議,以具體行動因應氣候變遷的嚴峻挑戰。本次連續五年入選「世界」和「新興市場」指數雙榜,彰顯台新致力於推動企業永續發展的績效,深獲國際評比機構高度肯定。

道瓊永續指數(DJSI)是現今最具公信力與影響力的世界級ESG永續表現評比之一,每年皆針對永續發展趨勢重點議題進行問卷調整或新增題組,用以衡斟全球頂尖企業的ESG表現,主動揭露企業永續發展的成效,指數評比結果不但是全球投資機構及投資人的投資重要參考,也成為各大金融機構的授信ESG審核利率減碼的準據之一。

台新金控在宣示公司永續行動的同時,積極推進各項ESG的治理與機制,除了將永續委員會提升至董事會層級、定調 「認真永續 綠色生活」為永續主張,更以氣候行動、金融共榮、永續賦能三個關鍵議題來展開策略方向的規劃。此外,台新金控也設置了企業永續辦公室,由首席經濟學家李鎮宇博士帶領,從總體經濟的宏觀角度來增進永續的推動。

台新金控總經理林維俊表示,今年適逢台新成立30周年,台新在淨零、氣候變遷的相關議題上持續深化及內化,淨零排放Net Zero的推動上,也逐步以B to B、B to C 的業務面向來落實。同時支持氣候相關財務揭露倡議(Task Force on Climate Financial Disclosures, TCFD),積極管理氣候風險與機會,主動響應科學基礎減碳目標(SBT),並獲科學基礎目標倡議組織(SBTi)審核目標通過。在深耕ESG永續的議題方面,台新金控持續以穩健的步伐,積極落實企業永續以及ESG各面向的推動,朝世界頂尖的永續企業前進。未來仍將依偱國際ESG發展趨勢,以及遵循金管會的各項推動方向與指引,致力以「from Zero to Hero」的精神,善盡金融業協助引導企業發展永續之責任。