玉山金創台灣金融業紀錄 連九年入榜道瓊永續指數
2022年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)公布，玉山金控（2884）是台灣唯一連續九年入選道瓊永續新興市場指數、七度入選道瓊永續世界指數的金融業者。
本次DJSI評鑑結果說明，以銀行為主體的玉山金控，為全球銀行業的領先者，並創下歷年最佳成績，顯示玉山金的永續經營持續進步，長期獲得國際高度肯定。
DJSI將金融機構分為銀行、保險、綜合金融服務三大類別，依據治理、環境、社會三大主題進行綜合評分。
全球共有超過700家銀行參與今年的評鑑，評分面向特別重視公司治理、永續金融、誠信經營及氣候變遷因應，並新增淨零目標、投融資碳排放管理及職業安全衛生等議題。
在24個評分面向中，玉山金控在氣候策略、人才吸引、永續金融等表現為全球銀行業標竿，傑出表現讓台灣的金融業躍上國際舞台。
玉山金控積極參與各項國際倡議與永續評鑑，蒐集最新議題並精進內部管理機制，例如承諾2035年全面撤煤，即是參考DJSI、SBTi及COP26議題等國際組織思維。
今年玉山金控亦通過科學基礎減碳目標審核(Science Based Targets initiative, SBTi)，是台灣第一家、全球第三家通過目標審核的金融業，並導入內部碳定價具體執行融資部位的碳管理。
玉山金控也是台灣首家以「低用電企業」加入RE100的金融業，設定2040年海內外據點全數使用綠電的目標，目前已完成數筆綠電轉供，依據再生能源憑證中心資料，為台灣目前使用最多綠電的金融業。
玉山金控透過有計畫、有系統、有紀律的行動，持續朝2050年淨零排放前進。
玉山銀行黃男州董事長表示，今年受邀參與COP27世界氣候高峰會並發表專題演講，與國際分享台灣金融業協助企業氣候轉型的經驗與洞見。玉山將持續邁向永續，透過將ESG化為具體的永續發展藍圖，以文化與人才、制度與風險兩大基礎工程，接軌國際、創造價值、發揮影響力三大策略，整合內外部資源攜手志同道合的夥伴，共同邁向永續未來。
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