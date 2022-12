國際級肯定 中信金再次入選2022道瓊雙指數成分股

根據2022年標準普爾全球企業永續評鑑(S&P Global Corporate Sustainability Assessment)結果產生的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)於今(10)日揭曉,中國信託金控在公司治理、永續影響力、溫室氣體管理、水資源管理、多元與包容性、職業安全衛生、隱私權保護等面向獲優異成績,連續三年入選世界指數(DJSI World Index)、連續七年入選新興市場指數(DJSI Emerging Market Index),中信金控永續治理的卓著績效再度獲得國際級的肯定。

中信金控自許為「台灣第一、亞洲領先」的金融領導品牌,持續深化金融業務與永續發展的連結,善用本業核心競爭力,不斷推出符合各世代需求的金融商品與服務,落實普惠金融,更積極面對氣候變遷衝擊帶來的風險與機會,推行責任投資與永續融資,推出台灣第一個綠電區塊鏈交易平台,力求綠電交易透明、便利。中信金控今年再度雙雙入選,自2016年起,連續七年進入新興市場指數,世界指數部分則是自2017年以來,第四度獲入選肯定。

自氣候風險延伸,中信金控近年持續關注生物多樣性議題,去年成為台灣首家加入「自然相關財務揭露工作小組」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)的企業,受邀參與工作框架討論小組,更於今年率先同業響應「商業自然聯盟」(Business for Nature)倡議,該聯盟於正在舉辦的聯合國生物多樣性大會(COP15)中,呼籲各國政府重視生物多樣性。

為有效發揮金融影響力,促進全球低碳轉型,中信金控持續參與碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF),身為全球核心小組唯一的亞洲成員,與全球其他23家金融機構共同制定第二版盤查標準,預計於明年開始適用,提供全球金融機構更清楚的投融資組合財務碳排放盤點方法,中信金控也將依循且持續擴大盤點範圍,與高碳排客戶議和,期待促成海內、外客戶及投資標的低碳轉型(transition),強化中信金控管理風險及掌握商機的氣候韌性(climate resilience)。