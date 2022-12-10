國泰金蟬聯2022道瓊永續世界指數成分股

道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)今(10)日揭曉評選結果，國泰金控再度蟬聯雙榜殊榮，連續五年入選道瓊永續指數世界指數成分股、八年入選道瓊永續指數新興市場指數成分股。

道瓊永續指數世界指數每年自全球挑選約2500家大型企業參與評比，新興市場指數則是以新興市場前800大企業進行評比，再分別於各產業中評選出永續經營與績效表現最好的前10%公司作為成分股。

國泰金控再度入圍該兩項國際永續指標性成分股，於全球評比企業中脫穎而出，獲得國際高度肯定。

國泰金控今年於金融核心職能兩大面向：永續金融與金融包容性，皆獲得滿分(best score)，名列全球永續標竿企業；在22項評分題組中，國泰金亦在重大性、政策影響、氣候策略、人力資本發展等八項題組獲得滿分。

2022年入選DJSI世界指數或新興市場指數的台灣企業共33家，金融業入選者超過36%，國泰為保險產業入選時間最長之台灣金融業者。

國泰金控善用金融核心職能，聚焦永續發展於三大主軸：氣候、健康、培力，從各項金融業務至營運管理，以三大面向進行。

第一是議合，透過銀行放款與人壽等投資，積極議合台灣企業重視ESG及氣候變遷因應，攜手被投資與融資企業落實永續。

國泰將氣候變遷定為議合主軸，率先參與Climate Action 100+，身為台灣首家參與者，深度議合CA100+名單中台灣的三家企業，這三家企業已承諾2050年淨零碳排/碳中和。

第二是採購，營運過程中的耗材，優先採購過獲得綠色商標商品。

第三為政策倡議，國泰金控是台灣首家加入RE100的金融機構，於今年通過科學基礎減碳目標倡議組織(SBTi)核定減碳目標，為全球少數通過審查大型金融業者，是台灣第四家、亞洲第六家金融業，旗下子公司營運及金融資產均依循目標逐步減碳，落實2050淨零碳排。

此外，國泰金控積極參與國際重要氣候論壇，連續六年舉辦國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，今年更首度連線國際，零時差直播埃及聯合國氣候峰會COP27重要周邊會議-世界氣候高峰會(World Climate Summit, WCS)，讓台灣同步掌握國際氣候變遷最新趨勢。

國泰金控董事長蔡宏圖寫下紀錄，為世界氣候高峰會(WCS)舉辦13年來首位來自台灣開場專題演講者，和全世界分享實踐金融創新經驗。

國泰金控持續透過永續金融議合與倡議，致力帶動整體產業提升，作為台灣綠色金融先行者，促進台灣產業永續正向循環深受國際肯定，未來將穩步朝向成為亞太地區最佳金融機構為目標，創造社會共好。