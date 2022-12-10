元大人壽推廣微型保險及風險教育受主管機關肯定
為響應主管機關鼓勵保險業者善盡社會責任，使弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障，元大金控（2885） 旗下元大人壽致力推廣微型保險，讓經濟弱勢或特定身分者也能因有保障而不致讓家中經濟陷入困境，這份協助弱勢族群的用心，今年再度獲得金管會肯定，獲頒「微型保險競賽-業務績優獎」及「微型保險競賽-身心障礙關懷獎」兩大獎項，績效卓越。
元大人壽多年來持續推廣保障型暨長年期商品，自2020年啟動「元大人壽小樹陪伴列車」以來，元大人壽志工團隊深入偏鄉，透過社福團體關懷弱勢兒少並推展保險與風險教育。因此機緣，元大人壽也透過兒少安置機構及慈善團體捐贈微型保險，並將保護傘擴及身心障礙族群，共計有9個團體之扶助對象受惠，包括：財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、社團法人屏東縣原住民社會公益服務協會、社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會、衛生福利部少年之家、財團法人良顯堂社會福利基金會附設南投縣私立陳綢兒少家園、衛生福利部北區兒童之家、財團法人台東縣私立海山弘願慈善基金會附設台東縣私立海山扶兒家園、財團法人環宇國際文教基金會及社團法人中華傳愛社區服務協會。
為再擴大照顧弱勢族群的範圍，元大人壽今年新增與基隆市政府社會局合力推廣微型保險，透過社團法人基隆市康復之友協會提供微型保險予其扶助之身心障礙市民，避免突發事故發生對這些弱勢族群及其家庭經濟造成嚴重衝擊，發揮保險之真義，2022年已協助約7,000位弱勢對象獲得基本保障。
元大人壽連續兩年獲得主管機關頒獎肯定，也成為元大人壽繼續推廣微型保險的動力。未來，元大人壽不但會持續專注於本業發展，提供客戶最周全的保障及最優質的服務外，更致力於落實普惠金融，為不同族群量身訂做多元之商品。有感於金融風險教育之重要性，尤其對兒少及高齡長者之權益影響更甚，元大人壽對於受捐贈微保之社福團體提供風險教育課程，藉此強化其服務之弱勢對象風險意識及進行防詐騙宣導，希冀協助其建立穩健的人生保障與財務安全，持續推動公平待客，致力成為壽險市場客戶最信賴的保險規畫退休專家。
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