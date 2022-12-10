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熱錢回流 台幣彈升

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
新台幣終結連三個交易日貶值，終場升值6.3分，收30.622元。（本報系資料庫）
新台幣終結連三個交易日貶值，終場升值6.3分，收30.622元。（本報系資料庫）

台北股匯市昨（9）日雙漲，外資淨匯入至少3億美元，新台幣盤中一度勁揚1角。匯銀主管指出，主要反映中國大陸部分地區防疫鬆綁，人民幣升值，以及美聯準會（Fed）有望放緩升息幅度，美元指數疲軟，雙力道終結新台幣連三個交易日貶值，終場升值6.3分，收30.622元。

匯銀主管預警，下周美11月CPI數據與美Fed利率決策，將成為年底前新台幣升破或跌破30.5元關鍵，但在美Fed利率決策會議前新台幣將進入盤整區間，估計在30.5元到30.8元區間。

昨日外資熱錢回流，拉抬新台幣盤中升破30.6元關卡，一度勁揚1角升至30.585元，惟進口商出手以及央行進場調節，將新台幣升值幅度拉回一點，終場以升值6.3分收30.622元，外匯成交量縮至12.51億美元。

根據央行統計，昨日美元指數貶值0.44％，多數亞幣偏向升值，新台幣升值0.21％，低於主要出口對手國韓元升值1.28%。

匯銀主管指出，人民幣是牽動新台幣走升最大主因，加上外資積極匯入，新台幣終結連三個交易日貶值。

匯銀主管認為下周新台幣將上演兩種劇本。第一，假設美國11月CPI數據與美Fed升息幅度符合市場預期，雙雙出現明顯放緩，新台幣勢必將會走升，有機會升破30.5元、天花板先看30.29元附近。第二，假設兩者結局不符合市場預期，美Fed升息幅度高於市場預期，新台幣貶值壓力勢必加劇，將先看是否守住30.9元。

新台幣 Fed 升息

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