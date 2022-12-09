比海嘯還慘！整體金控合計11月首度沒賺錢 大虧近170億元

14家上市金控11月獲利全數出爐，在五大壽險金控11月合計大虧近300億元衝擊之下，整體金控合計11月獲利首度出現沒賺錢而是虧損的慘況，11月合計虧損近170億元，締造史上最慘11月，累計前11月的整體金控獲利則仍驚險保住3,000億元之上，3,098.3億元，比去年同期衰退幅度則是擴大到近45%。

14家金控中，子公司有壽險的，只有合庫金（5880）旗下合庫人壽11月沒虧，而五大壽險金控--富邦（2881）、國泰（2882）、中信、開發（2883）與新光金（2888），都因為旗下壽險因匯兌損失影響大虧，使母金控受累11月發生單月虧損。這五家金控11月稅後淨損合計高達295.72億元，遠超過其他九家金控11月賺的錢，因而使得整體金控的單月合計獲利為稅後淨損169.67億元。

五大壽險金控中，單月虧損金額最大為富邦金（2881）11月淨損160.9億元，其次為國泰金（2882）淨損78.6億元，開發金（2883）、新光金（2883）分別虧損25億元、24億餘元，中信金（2891）虧損6.52億元。其中，金控雙雄富邦、國泰不單只有承受壽險子公司虧損，產險子公司11月也虧損，可說是雙重打擊。

金控業者表示，12月台幣兌美元匯率波動，而美國聯準會（Fed）預料仍將繼續升息，對壽險海外部位與投資評價均構成挑戰，再加上部分金控有產險子公司，防疫保單理賠損失尚未結束，也將壓抑獲利表現。