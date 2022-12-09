撐起保障安全網 台灣人壽、中信產險雙獲金管會肯定

台灣人壽長期發揮保險本業，捐贈微型保險保費，為身心障礙族群提供完善的基礎保障，今年再度榮獲金管會微型保險暨小額終老保險競賽之微型保險類身心障礙關懷獎，子公司中國信託產險亦榮獲微型保險身心障礙關懷獎、微型保險競賽業務績優獎等獎項肯定，台灣人壽副總經理高鶯娟及中信產險總經理郭世昌代表受獎。

台灣人壽已連續八年投入微保公益，2014年起即推出業界最齊全的微型個人型及微型團體型保險商品，長期攜手如中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會等單位，提供身心障礙保戶最可靠的保障，為他們撐起保險安全網。

該公司今年更與中華民國身心障礙聯盟合作，為身心障礙族群量身訂作金融保險課程，舉辦巡迴講座暨考照輔導班，並提供考取人壽保險業務員資格者獎學金，提升身障朋友保險專業知能，促進多元就業，讓他們的未來有無限可能。

為提供身心障礙、高齡族群更友善的核保政策，擴大各族群知的權利，台灣人壽不僅透過無障礙網頁、官網特定商品有聲書、放大字體等多元格式，達到資訊近用；今年 10月更推出線上手語翻譯平台，透過數位科技提供聽語障者適切服務，體貼身心障礙保戶。

響應主管機關政策，善盡企業社會責任，台灣人壽不斷擴大投入捐贈微型保險保費，讓社福身障團體獲得更完善的保險保障，迄今逾26萬人次受惠、累積投入保險額度更達新台幣563億元。

中國信託產險亦致力保障消費者權益，落實公平待客與金融友善服務，提供最有溫度的服務，除投入微型保險獲金管會肯定外，本屆亦榮獲111年度強制汽車責任保險差異化管理競賽第二名。