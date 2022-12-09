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中央存保總經理蘇財源退休 由副總鄭明慧升任

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

金管會今（9）日宣布，中央存款保險股份公司總經理蘇財源於今年12月10日屆齡退休，遺缺由該公司現任副總經理鄭明慧升任。

金管會表示，新任總經理鄭明慧，大學唸的是國立政治大學銀行學系畢業，民國71年獲得公務人員高等考試金融業務組及格加入公務人員體系，曾任中央存款保險公司副總經理、處長、副處長等職務。此人事案已經行政院同意。

現任總經理蘇財源，擁有台灣大學商學系、美國賓州費城卓克索大學企管研究所等學歷，回國後先後在華南商業銀行擔任辦事員，後來到中央存保檢查處由辦事員做起，一路升至領組、副科長、科長、稽核輔導處科長、稽核、副處長、風險管理處處長等，2012年起擔任副總經理、至總經理，今年12月10日屆齡退休，遺缺由現任副總鄭明慧接任。

中央存保是1985年由財政部和中央銀行共同出資設立，提供民眾在同一金融機構新台幣、外幣存款的本金及利息，總計最高300萬新台幣的保障。目前中央銀行與財政部總持股逾五成，其他由參與存保的各金融機構持有。

新台幣 金管會 保險

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