保發中心舉辦2023經濟與保險發展論壇

保發中心今日主辦「2023年經濟與保險發展論壇」，金融監督管理委員會副主委蕭翠玲應邀蒞臨致詞，與會者包括國內外保險監理機關代表、保險公司董事長、總經理、高階主管代表，學界及金融保險相關機構代表共約170人參加。

保發中心為國內保險專業智庫與區域保險教育中心，每年年底舉辦論壇，邀請國內外經濟與保險學者暨專家，與金融保險業界分享國際經濟情勢發展及金融市場走向前瞻性的見解，提供保險從業人員參考並掌握未來發展方向。

蕭翠玲致詞時表示，新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、美中衝突、全球供應鏈重組，以及抑制通膨的緊縮貨幣政策等不利因素影響全球金融市場波動。為因應氣候變遷，我國也在今年公布2050年淨零排放路徑圖，將綠色金融納入12項關鍵戰略中。

金管會已推動多項保險政策措施，包括產險業因應防疫保單所需之增資議題、保險業因應升息環境下之相關措施，以及在淨零轉型下要求保險業應進行適當氣候變遷風險管理之監理措施等。在鏈結國際推動接軌IFRS17及ICS方面，規劃於2023年底前完成各項法規法制作業。

蕭翠玲期許保發中心及保險業者，持續在多變的環境與挑戰下共同努力，使保險業得以永續健全發展。

這次論壇亦特別邀請台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉剖析2023國際經濟情勢 、美國聯準會升息與降低通膨之政策、台股與美股的高相關性等時事議題，更精闢剖析美國硬著陸與軟著陸之可能性及台灣未來的經濟展望。

今年論壇再度力邀國際保險監理官協會（IAIS）秘書長Mr. Jonathan Dixon以「國際保險業發展與監理展望」，及美國保險監理官協會（NAIC）總裁Mr. Dean Cameron以「因應多變環境，破除保險障礙」為題，以錄影方式提供國外保險監理組織對保險業未來發展之前瞻觀點。

保發中心董事長桂先農則以「2023台灣保險市場展望」分享保險市場發展趨勢。下午場「永續金融因應經濟新常態」邀請投信投顧公會理事長劉宗聖及國泰金控（2882）風控長黃景祿分別以「減碳經濟與永續投資」及「氣候變遷型塑保險業決策新模式」為題發表演講，最後由金融跨業學者與專家以「金融保險業永續發展模式」為題討論金融保險業永續發展之挑戰與因應之道。