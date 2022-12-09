撐起弱勢保護傘 富邦人壽獲金管會三大獎肯定

富邦人壽今(9)日表示，於金管會保險局今日舉辦的111年度保險競賽頒獎典禮，獲頒微型保險競賽之業務績優獎、身心障礙關懷獎，及小額終老保險之友善高齡獎等三項大獎。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，為保戶不同人生階段提供完整保障，守護個人與家庭幸福，穩定國家社會經濟，是保險公司的使命與責任。

陳俊伴說，富邦人壽呼應聯合國永續發展指標減少不平等，落實公平待客原則，長期關懷並提供經濟弱勢家庭及高齡族群保障，致力為社會建立安全防護網。未來也將秉持「正向力量 豐富生命」的品牌精神，持續為不同族群消費者的需求尋求解決方案，創造更多的可能性，協助全民強化保障、拓展人生的高度與廣度。

微型保險能夠讓金融弱勢不再被商業保險排除在外，提供經濟弱勢者或特定弱勢身份者基本的人身保險保障。富邦人壽自微型保險開辦以來，持續擴大微型保險保護傘，希望協助弱勢民眾能以負擔得起的小額保費，享有基本保障，減緩因意外事故而造成的家庭經濟困境。

除透過全台第一線業務員深入地方，發掘有需要的個人與家庭，富邦人壽更長期與富邦慈善基金會、全台多個縣市地方政府合作微型保險推廣，包含：新北市、高雄市、台東縣、台中市、花蓮縣等。

富邦人壽辦理的微型保險，受保障人數、保障金額逐年持續成長，迄今累計關懷全國逾10萬名經濟弱勢民眾。相關服務及關懷成果，獲金管會微型保險競賽之業務績優獎、身心障礙關懷獎等雙項肯定。

面對高齡社會，富邦人壽除了關注失智、高齡健康促進等議題，也透過小額終老保險提供高齡者基本保障，亦榮獲得小額終老友善高齡獎。