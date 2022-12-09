迎雙12 刷北富銀momo卡最高回饋10%

台北富邦銀行今(9)日表示，迎接雙12購物節、聖誕節和歲末商機，北富銀推出豐富的年終刷卡饗宴，卡友參加momo雙12購物節刷富邦momo卡，除享千大品牌10%回饋外，還可參加聖誕點燈活動，瓜分高額獎金及抽整單免費。

北富銀同時提供其他各大電商平台超優刷卡回饋，以及旅遊和便利商店刷卡優惠，讓卡友年終刷卡優惠享不完。

針對雙12購物節，momo除推出天天簽到賺momo幣活動，12/1至12/12活動期間內每日簽到並分享好友最高可領100元momo幣外，主打集氣點燈瓜分200萬活動，消費者單日累積消費達1,212元就可點一盞燈(每人限點一盞)。

參與點燈的消費者可依12/12單日累積消費金額占比，瓜分高額獎金最高200萬元，活動期間整單刷momo卡滿額便可加碼點一盞燈，且刷momo卡參加momo 雙12滿額點燈活動，可再抽整單免費聖誕驚喜。

新戶申辦momo卡，核卡後30天內於momo店外任刷一筆不限金額之一般消費，享麥當勞勁辣雞腿堡＋小杯可樂即享券一份。

此外，12/23於momo店內刷momo卡累積消費滿3,000元，可享200元momo幣加碼回饋。

針對其他電商平台，北富銀同樣提供豐富刷卡回饋。雙12購物節活動期間，於蝦皮購物、PChome線上購物，刷富邦信用卡單筆分期滿額最高可獲得10%刷卡金回饋。

刷J POINTS卡再享原權益最高2%回饋，合計最高回饋12%。

即日起至12/14，持富邦信用卡於淘寶/天貓單筆消費滿額，最高可獲得12%刷卡金回饋；刷Open Possible聯名卡再享3%回饋無上限，以myMoney數位帳戶扣繳卡費，再加碼0.5%回饋，合計最高回饋15.5%。

此外，即日起至12月底，Open Possible聯名卡當期新增一般消費(包含指定電商)達5,000元(含)以上，登錄活動則當期帳單內「指定電商消費」可享10%刷卡金回饋。

隨著邊境解封，國人出國旅遊潮再現，今年10月出境旅客便已突破17萬人次。針對年末旅遊，北富銀祭出日韓旅遊刷卡系列優惠，今年底前赴日韓旅遊刷J卡可享3.88%回饋無上限。

12/20以前至星宇航空官方網站及手機App消費，以LINE Pay綁定J POINTS卡付款，單筆交易金額滿2萬元，最高可享7%回饋，現在買機票正是時候。

到了日本當地，針對自由行常用的通勤必備「西瓜卡」Suica卡，以Apple Pay綁定J卡並支付日本Suica卡加值金，享最高10%回饋。

北富銀表示，便利商店是現代人日常生活不可或缺的零售通路，公平會發布調查指出，國人平均每人每年逛超商137次，每次消費新台幣84元，便利商店每天小額消費所累積的刷卡回饋相當可觀。

即日起至年底，全台7-11以OPEN錢包綁定J POINTS卡消費享3% OPEN POINT回饋。

即日起至12/27，全家便利商店以全盈+PAY、FamiPay綁定富邦卡消費，滿額加贈全家點數1,000點。