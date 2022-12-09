兆豐證券複委託交易夯 e雷達條件單盯盤好幫手

投資美股是直接買進世界頂尖企業的股票，不僅企業獲利穩健，從長期投資角度來看，持續將配息的錢投入再投資，長期下來能創造更好的報酬率。兆豐證券推出美港股下單手續費免低消優惠，無論成交金額多小，都一樣照成交比例收取；另外，若交易的是美股ETF及特別股，手續費每筆單一價限時優惠，活動將持續進行到今年年底，投資人可把握最後機會。

依據證券商業同業公會統計，2022年上半年複委託開戶數351.2 萬戶，較2021年同月底增加 33.9％，依交易地區觀察，今年上半年成交金額以美國最高，達 1 兆 6,794 億元占 76.7％；其次為香港地區2,493億元占 11.4％， 顯見大部分投資人投資國際股市以美、港股為主，複委託成為國人資產配置的重要工具之一。

兆豐證券長期深耕複委託交易業務，目前可進行委託交易市場的，擴及法國、加拿大、多倫多、瑞士、荷蘭、比利時、葡萄牙、南韓、馬來西亞、倫敦等總計多達20個，居券商之冠。工欲善其事，必先利其器，針對不想熬夜看盤的投資人，兆豐證券e雷達條件單可說是非常便利的投資工具，除了一般長效單、市價單、停損限價單、可設定停損或停利的母子單之外，還可以進一步設定全部成交否則不做、立刻成交否則取消、立刻全部成交否則取消、開盤限價單、收盤限價單、開盤市價單、收盤市價單等等，多項條件設定相當周全。

國人積極布局海外已是趨勢，手頭資金不多，一樣也能投資，兆豐證券今年9月推出「e存股-美股」交易平台，提供小資族年輕人定期存美股，長期且持續的投資複利，小錢也能滾出大錢。

新戶開戶享好禮，針對首次在兆豐證券開立證券戶或複委託戶的新戶，且於開戶成交次月底前，台股電子交易成交一筆，就送便利商店100元購物金多選一即享券；複委託美股電子成交一筆，送便利商店100元購物金多選一即享券。此外，透過行動VIP申請美股即時報價服務，還可以享免費優惠至年底。詳細資訊可參考https://www.emega.com.tw/