元大金攜供應商挽袖 捐血傳愛做公益

受到天氣濕冷影響，民眾捐血意願降低，加上疫情趨緩，醫院手術用血需求隨之增加，台灣血液基金會台北捐血中心網站資料顯示，近日各血型之血液庫存量均有偏低情形。元大金控長期關注社會公益，不畏風雨舉行今年度第三次元大愛心捐血活動，元大志工在濕冷雨中展現熱情號召捐血，吸引不少週遭的上班族響應。

元大愛心捐血活動自10月24日全台開跑，攜手元大同仁亦擴大社會影響力邀集供應商、社區鄰里及社會大眾一起挽袖捐熱血行公益，至11月底共計貢獻逾20萬C.C.的熱血，以實際行動緩解醫療前線壓力，期能拋磚引玉，於歲末年終之際為台灣血庫注入更多愛心暖流。

元大金控每年固定舉辦三次捐血活動，培養不少忠實支持者，每次捐血活動都到場捐出熱血的供應商夥伴表示，「跟著元大一年三次的捐血活動，不用特別搜尋捐血車的位置或找醫院，助人變得相當方便」；元大證券同事分享累積27次捐血的秘訣，捐血前保持充足睡眠，一定要吃早餐，約11點左右捐血避免乳糜血，讓血液品質維持最好狀態，當天上午也要多喝水，血液才會流得快。

元大金控辦理捐血活動持續12年，疫情下持續不間斷，落實各項防疫措施，維持社交距離，讓捐血同仁及民眾放心，安心加入元大捐血助人行列；12年累計捐出24,028袋熱血，支撐愛與生命延續，捐血一袋不但可以救人一命，更是有益自身健康，「捐血有你，愛不止息」元大金控持續廣邀各界加入傳愛行列，為社會及醫療前線帶來更多溫暖與正能量。