凱基前瞻2023展望：第3季是布局契機

凱基證券、凱基投顧、凱基投信首度攜手舉辦凱基鑫觀點 2023 投資展望論壇，由凱基投顧董事長朱晏民，凱基證券財富管理副總經理阮建銘與凱基投信新事業發展處副總經理穆正雍聯手規劃三大主題，探討 2023 年全球市場的投資機會與展望，幫助投資人提早掌握資產策略規劃，一起迎向富足人生。

全球市場2022年受到疫情、升息、戰爭等多重因素重創，投資人期盼投資環境在2023年跨越谷底，迎來復甦的可能性，針對股市是否即將結束下降循環，朱晏民表示，基於通膨雖已觸頂但下降至聯準會目標還有很長的路要走，雖升息接近尾聲，但明年在勞動市場仍極為緊俏下恐無降息條件，若維持利率在高檔則將對企業獲利及經濟成長帶來壓力，逢高仍應謹慎，而歷史經驗顯示，一般情況下衰退平均發生於失業率低點後11個月，預估經濟衰退將在2023年第2季出現，但股市在衰退期間中就會先探底，在衰退後更有豐厚報酬，研判2023年第3季是布局契機。

資產配置策略方面，阮建銘說，景氣趨緩時期，建立穩定性高的核心投組為首要任務，股債兼具的平衡型組合，長期持有報酬及穩定度俱佳，建議投資人提高債券部位，如持有美國國債、中短天期投資等級債，並降低股票部位比例，轉向高息低波動、必需消費與醫療保健類股做為資金避風港，同時保留現金部位10-15%可彈性運用資金，當市場不確定性消除時，現金立即轉換為股票部位，抓住上漲趨勢。

此外，2023年投資環境走向霧卡(VUCA)時代，「高波動、不確定、複雜、模稜兩可」成為投資人即將面對的難題，穆正雍表示，美國聯準會升息引發衰退在歷史上並不罕見，當前美股短期而言變數仍高，但長期而言已明顯優於2022年初水準，市場可望在2023年第3季後重整旗鼓，投資人可逢低布局未來世代關鍵產業，例如未來移動商機，包含電動車、車用電池、自駕系統等。

凱基證券為亞太布局最完整的台灣券商，除了透過這次投資論壇整合集團優勢資源，凱基亞洲 (KGI Asia) 亦將在12月12日在香港舉辦凱基亞洲2023年經濟展望論壇，以精闢觀點分析2023年香港、新加坡、印尼、以至美國等地的經濟情勢，並針對投資人需求提供如何在通膨、衰退兩大經濟放緩因素下，打造攻守兼備的投資策略。