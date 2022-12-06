海外網購出包免驚 萬事達卡提供購物保險最高100％理賠

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

搶攻疫後消費商機，國際信用卡組織萬事達卡（Mastercard）宣布將在2023年與台灣產物保險（2832） 合作，獨家推出全球線上購物保險，只要持有萬事達卡白金卡等級以上全卡友，刷萬事達卡在海外網購遇有商品漏失、毀損、出錯延遲等，提供最高百分百理賠的保障。

這也是萬事達卡繼與AIG集團合作，於亞太區全面推出世界卡涵蓋海外新冠診斷檢疫津貼的海外旅遊醫療險後，又一獨家保險禮遇。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，過去萬事達卡即與AIG集團合作提供持卡人各類保險禮遇，包括高價手機如iPhone保險，以及9月起台灣納入的海外旅遊醫療相關保險禮遇，現在對台灣持卡人則是推出與台產合作的海外網購保險，只要刷萬事達卡進行全球線上購物，不論是商品毀損、到貨嚴重延遲、與訂購物品不符等，都可獲得購物理賠。

萬事達卡指出，這項全球線上購物保險，基本上採取所購商品實際價金為準百分百理賠，最高保障額度6,380元，也就是除非網購商品金額超過此一價位，都有機會得到全額保障，讓持卡人海外網購都能安心大買。

保險 網購 理賠

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