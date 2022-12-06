資金需求不熱了？10月國銀放款緩了 金管會曝三原因

受企業接單趨緩、各銀行大砍企業套利周轉金，及9月季底高基期下，使國銀10月底放款餘額36兆6522億元，較上月僅增加2739億元，增額連兩個月走低，加上存款暴增，使存放比降到70.78%，較上月大減0.39個百分點，顯示企業資金需求熱度退燒。

以放款資金用途來看，其中以占放款5成的周轉金放款餘額降到18兆5959億元，僅較上月增加1,838億元也是連兩個月走低，其次是不動產放款增加554億元，增額是今年低點。

銀行局副局長童政彰說，周轉金是反映廠商接單和未來景氣的看法，10月周轉金放款較上月略降，有三大主因，一、廠商接單趨緩，二、發現廠商「借台幣轉存美元」想賺利差，銀行已開始大砍這類套利周轉金，三、9月季底基期較高所致。

他說，雖然周轉金放款趨緩，但整體放款動能仍在，若以今年前十月整體周轉金放款仍大增1兆7949億元，跟去年同期仍是增加了一倍。

據統計，10月放款增加前三大是中信、永豐銀和國泰世華銀，光中信銀單月放款就大增1,339億元、永豐銀單月放款增加794億元、國泰世華銀單月增加556億元。

值得一提的是，10月放款增加前三大，沒有任何一家公股行庫，據透露，主因受到9月底市場資金緊俏、加上各行庫大砍周轉金套利風，全面拉高周轉金貸款利率達2%，使周轉金放款增速大降。

金管會公布10月國銀存放款、獲利概況。

10月底放款餘額36兆6,522億元，前10月放款大增2兆9,771億元，放款餘額、增額依舊同步創史上同期新高，存款餘額51兆7,823億元，前10月存款大增3兆1,370億元，存款增額已逆轉超過放款，顯示放款已降溫、存款則大增。

童政彰說，10月單月存款大增6674億元，主因是科技廠海外營收匯回，以美元換成台幣賺取匯差所致。據統計，存款增加前三大是永豐銀、台銀、第一銀行。