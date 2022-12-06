衰退擴大！金融業前10月獲利5585億元 重摔逾3成

受美元雙率雙升、股債崩跌、防疫險理賠潮等三大利空罩頂，金融業獲利衰退幅度擴大。據金管會最新統計，今年前10月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘5585.2億元，較去年同期年減32.6%，以受股債投資損失、防疫險的保險業獲利重摔六成最慘，虧損加大。

即便11月股債市回穩、台幣單月又暴升4%，但各銀行一般慣例會在年底增提呆帳準備金，全年獲利是否衝破6,500億元大關，備受市場矚目。

金融三業從2019年開始，獲利就衝破6,000億元，直到2021年攀升到9,366億元的史上顛峰，但今年則逆風大降，一旦失守6,300億元恐下探四年來低點。

金管會公布金融業2022年前10月獲利，三大金融業中，銀行業獲利3,479.1億元、年增11%，證券期貨投信業賺530.1億元、年減55%，保險業賺1,576億元、年減60.3%，證券與保險業衰退幅度擴大，僅剩銀行業「一枝獨秀」。

銀行局副局長童政彰說，銀行業今年前十月獲利持穩，主因是受惠升息及放款成長，推升銀行淨利息收益所致。

據統計，本國銀行、外銀、在台陸銀、信合社等四大銀行業別中，以本國銀行和信合社前十月獲利年增各11.4%及15.1%年增最大，主因是銀行淨利息收益增加。

童政彰說，國銀獲利三支柱中，前十月利息淨收益達5001.9億元、年增16.8%或近720億元，增幅最大，手續費收益和投資收益各降到1575.8億元及933.7億元，各年減5.4%及6.5%，顯示國銀今年獲利全受升息潮所貢獻。

券商受台股量縮價跌，經紀收入大減、自營也出現虧損，投信業也因管理規模大降使基金管理費收入減少，導致今年前十月獲利全陷入衰退，僅期貨業受惠銀行調升存款利率、增加保證金利息收入而轉虧為盈。

據統計，今年前10月券商賺367.74億元，投信業賺115.5億元，年減各為63.4%、11.8%，期貨業賺46.85億元，年增15.4%，其中以券商衰退逾6成最大，合計3大業稅前盈餘530.1億元、年減55%。

證期局副局長張子敏說，券商前10月獲利衰退，是因台股量縮價跌，導致券商自營虧損、經紀收入也大減；期貨商轉虧為盈則因銀行存款利率調升，自有資金和保證金收入增加，投信業則是因資產管理規模今年大降3,200億元到4.55兆元，導致基金管理費收入減少。

保險業今年前十月獲利1,576億元、年減60.3%，衰退幅度持續擴大，其中壽險業因淨投資損益年減5.5%（或605億元）到1兆413億元，導致壽險業稅前盈餘年衰22%到2,914億元，產險業則因防疫保單承保損失，虧損擴大到1338億元、年減7.25倍最慘。