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南非幣基金付息延滯？金管會：僅剩近200萬元 影響已降

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
圖為金管會。記者戴瑞瑤／攝影
圖為金管會。記者戴瑞瑤／攝影

南非當地銀行因導入ISO 020022系統不順，匯款資訊出現亂碼，造成需透過南非當地銀行轉換款項出現異常收付，使基金配息、贖回款收付延遲，證期局副局長張子敏說，到11月底僅七家境外基金、規模198萬元未收到配息款，金管會已請投信顧公會持續與南非當地銀行聯繫處理。

據投信顧公會洽總代理機構調查，到11月底，有13家總代理人、代理94檔境外基金，在國內銷售南非幣級別中，僅七家總代理有配息未如期支付的情況，規模198萬元，已較11月中8459萬元影響規模大幅降低，張子敏說，顯示經過陸續處理後，受影響投資人已有限。

張子敏說，已請投信顧公會追蹤受影響的後續處理狀況，持續與南非當地銀行聯繫，處理延滯款項。

據金管會統計，這波僅有國人投資南非地區、及以南非幣級別的境外基金受到影響。到10月底，國人投資南非地區曝險額共98檔、176.5億元，另屬南非幣級別共94檔、1933.4億元，各占境外基金總規模0.52%及5.64%。

至於境內基金都未受到配息延滯的影響；另外投資型保單連結南非幣計價或投資南非地區者，保險局副局長林志憲說，並未接獲投資型保單連結南非地區或南非幣計價基金有延遲付息的投訴狀況。

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