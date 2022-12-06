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興富發：明年房市「價漲量穩」 鎖定首購、首換族續推案

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

興富發建設（2542）副總暨發言人廖昭雄今（6）日在法說會中表示，明年市場通膨穩定，且利率相對低，剛性需求仍穩，明年房市將是「價漲量穩」格局，興富發仍將鎖定首購、首換族推案，持續規劃具地段、低總價產品。

廖昭雄分析，升息、通膨是目前全球房是最不確定的干擾因素，但台灣CPI增幅不高，今年9月已下降至2.75%，明年更降至1.88%，對市場影響相對小。另外升息部分，認為房貸利率升破2%以上，對自住買方有壓力，但從就業市場來看，35~50歲失業率低於3%，尤其薪資水準也在增加中，對購屋族來說仍是可負擔。

廖昭雄說，公司內部試算，台灣民眾會將家庭所得三分之一做為支付房貸費用，以利率1.75%、貸款八成、30年攤還來看，民眾可負擔房屋總價為1,314萬元，若對照去年預售屋銷售率來看，總價650萬元到1,400萬元內房屋總價的剛需產品比重超過六成，因此興富發建設推案規劃就是按照民眾薪資結構來走，並搭配總價1,400萬元內產品為重點去推案。

興富發 薪資

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