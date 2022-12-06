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炒房團藏身ATM大揭密！金檢抓到匯7帳戶繳房貸息

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會檢查局副局長賴國欣晚間出示一張照片，指出當初金檢調閱ATM錄影帶，發現有一位炒房團穿著不動產集團員工制服，透過ATM存現金、幫七個房貸戶繳本息。圖為檢察局副局長賴國欣。
金管會檢查局副局長賴國欣晚間出示一張照片，指出當初金檢調閱ATM錄影帶，發現有一位炒房團穿著不動產集團員工制服，透過ATM存現金、幫七個房貸戶繳本息。圖為檢察局副局長賴國欣。

炒房團藏身ATM到底怎麼被抓包的？金管會檢查局副局長賴國欣晚間出示一張照片，指出當初金檢調閱ATM錄影帶，發現有一位炒房團穿著不動產集團員工制服，透過ATM存現金、幫七個房貸戶繳本息，其中同一帳戶還出現不同日最高三筆現金繳息的狀況。

監控ATM是否造成銀行負擔或是不容易執行？

賴國欣說，一、銀行須先利用本身自己資訊系統篩選一段期間，如一個月期間、自家房貸客戶繳息扣帳中，若有短期間透過ATM存入現金到不同房貸戶中，例如三戶以上，銀行就要做釐清。

二、確定第三人存入資金代繳，才進一步啟動調查機制，來了解控管本身授信風險。

他強調，銀行基於自身風控，來設定資訊系統參數控管，進一步發現可疑情況加以調查，並不是要銀行行員去清查ATM交易來看是否有炒房團。

各銀行應用風險為基礎方法，針對高風險投資客炒房態樣和高風險人頭戶的防範機制，避免增加銀行負擔。

他說，目前ATM在國內普遍，但近年發現有不法分子或有心人士做規避資金流向調查，因此有必要針對ATM異常交易建立機制加以監控，這些都要保護客戶本身權益也可以控管銀行風險。

賴國欣強調，銀行做徵信要認識客戶，也要了解後面還款來源，透過第三人繳息還本的情況。

當初發函給銀行公會，並不是要銀行去針對每筆交易去監控，是以RBC(風險為基礎)方法，基於本身風險控管做監控，並非每一筆或是超商ATM都要監控，而是先辨識哪些才是高風險客戶，或是涉及到炒房，再去辨識和控管風險。

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