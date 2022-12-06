開發金明起暫停融資券 中壽重分類每股淨值回升
證交所今公布，開發金因每股淨值低於票面，從明天起（7日）暫停融資融券交易。開發金今表示，子公司中國人壽進行金融資產重分類後，每股淨值已回升到約10.88元。
證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，上市公司公告並申報第3季財務報告，其中開發金因每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易，於12月7日起實施。
開發金今表示，第三季經會計師核閱的財務報表，9月30日歸屬母公司業主的權益為1681億元，每股淨值約9.12元，子公司中國人壽改變管理金融資產的經營模式，以10月1日為金融資產重分配日，重分類後權益金額較9月30日增加約新台幣324億元，重分類後業主權益為2005億元，每股淨值約10.88元。
開發金強調，開發金一向財務穩健，資產體質良好，各子公司業務穩定發展，將持續落實風險控管機制以因應未來經濟前景之波動。
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