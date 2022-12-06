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金管會抓炒房團 公布炒房人ATM代繳款監控照片

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會檢查局副局長賴欣國，今於金管會例行記者會上出示炒房團員工在ATM幫多名房貸戶繳房貸本息的ATM監控照片。記者戴瑞瑤／攝影
金管會檢查局副局長賴欣國，今於金管會例行記者會上出示炒房團員工在ATM幫多名房貸戶繳房貸本息的ATM監控照片。記者戴瑞瑤／攝影

金管會誓言抓炒房團，日前發函請銀行監控ATM畫面，遭質疑造成銀行負擔。金管會檢查局今出示一張ATM監控照片，當中有一名男士穿著不動產集團的制服，透過ATM在幫多名房貸戶繳房貸本息。檢查局也表示，有發現特定集團在7個帳戶有特定人用ATM存現，其中同一個帳戶在短時間內最高有3筆現金繳息。

金管會檢查局副局長賴欣國今於金管會例行記者會上出示畫面，他說，這是檢查局在金檢時調閱銀行的ATM錄影帶影像，圖中可以見到，這位炒房團的人穿著不動產集團的員工制服，正在透過ATM存入現金繳息，顯示第三人以同一台ATM代多名借戶代繳房貸本息的情況，確實跟炒房團有關。

賴欣國也表示，金檢過程中發現，有特定集團申辦房貸後，但相關徵授信與貸後管理有異常，金檢時金管會同仁也有發現，有特定集團在7個帳戶中，有特定人用ATM存入現金，甚至有同一個帳戶短時間內就有3筆現金繳息的情形。

日前檢查局也曾發函給銀行工會，要防範他人名義申辦貸款，其中包含借款人還款來源、放款本息是由第三人繳納等態樣，當借戶資料、資金用途與還款來源與實際不符時，就易損及金融機構權益。

針對銀行業者認為金管會要求監控ATM難執行。賴欣國表示，當初發函給銀行公會，不是要銀行每一筆、每一個案都要監控，而是銀行應基於風險控管，先辨識哪些是高風險客戶，或是哪些是涉及到炒房個案，再由監控ATM去了解。例如銀行透過資訊系統偵測，發現有短期在ATM存入三戶以上的不同房貸戶，確定是由第三人存入代繳本息，才進一步啟動監控機制。

銀行局副局長童政彰表示，金檢發現的態樣，也有可能推陳出新，發函的目的是要提醒銀行，做任何授信的過程中，進件還是最重要的，以風險為基礎，了解是否屬於高風險客戶，而不是一直調閱ATM監控畫面。

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