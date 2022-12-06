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6公股銀歐洲聯貸爆雷46億 台銀：密切追蹤啟動債務協商

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

國內驚爆6家公股銀行含臺灣銀行、台聯銀行（含合作金庫）、第一銀行華南銀行、彰化銀行及兆豐銀行參與法國療養集團Orpea S.A.歷次之授信案，總授信曝險金額為1.42億歐元（折合新臺幣45.45億元），台銀今（6）日說明，已向法院申請同意啟動債務協商程序。

臺銀指出，該集團遭逢歐洲通膨及升息等不利因素，致資產處分不易，流動性出現缺口，已向法院申請同意啟動債務協商程序，並於2022年11月15日召開第一次債務協商會議，提出集團未來重整方向，目前繳息仍屬正常，借款人持續營運。

臺銀總經理許志文補充強調，該案並非臺灣銀行主辦案件，而是各自參貸，台銀只是整合六家銀行進行後續重整作業，第一次債務協商會議後，是各自表達希望處理方向，後續將等待該公司提出，將會進行後續的債務協商。

依借款人公告之總金融負債餘額為94.47億歐元，6家公股銀行合計參貸金額為1.42億歐元（占比1.5%）。所參與之授信案係由法國巴黎銀行及興業銀行等歐洲指標性大型銀行主辦，並參考借款人產業地位及財業務狀況擬定授信條件，有意參貸金融同業即依所擬授信條件，評估參貸與否；6家銀行各自於當地市場獲邀，並依各銀行徵授信準則，各自依專業判斷獨立評估參貸。一般國際融資市場，倘借款人具備市場領導地位、財業務狀況平穩，且所營產業展望評估具發展潛力等條件，多能以無擔保方式成功籌集資金。

借款人係法國及歐洲第一大私人療養機構，為法國上市公司，其自2002年上市後至2021年，營收逐年成長，歷年經營結果均獲有盈餘，來自營運活動之現金流量亦屬穩定流入，且借款人所營事業具進入門檻，經營需取得各國主管機關之營運許可，加以人口老化趨勢，評估本產業具發展前景，歷次授信案件皆獲主辦行及當地大型金融機構踴躍參與。

借款人經營本業多年，台資銀行與借款人往來最早起於2012年，借款人未來重整方向除導入新管理團隊，進行管理革新外，將規劃調整公司資本結構及財務檢測比率，惟尚未公布計畫細節。各銀行將本於職權密切追蹤本案重整進度，積極配合銀行團依法進行債權保全程序，以維護各銀行之債權利益。

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