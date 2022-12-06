保誠人壽試辦遠距投保業務 涵蓋全年齡各情境

受到疫情催化的影響，更加速數位科技的進程，減少面對面的接觸，零接觸服務已成為現代人的生活及消費常態，過往必須與保險業務員面對面親晤親簽的投保行為，也隨著數位創新讓消費者可以藉由「遠距投保」跨越時間與空間的限制。保誠人壽今（6）日表示，持續透過數位創新優化客戶服務體驗，為保險業界首間獲准開始試辦「專門為保經代通路提供遠距投保業務」的保險公司。

保誠人壽遠距投保試辦業務，共合作8間保經代公司與銀行，完整考量消費者需求以及各種情境，服務對象涵蓋全年齡，即使是14歲以下無身分證的未成年人，亦可在法定代理人的陪同下進行投保；無論要保人與被保險人是否為同一人，皆可透過遠距方式完成投保的相關簽名，為消費者帶來更多元方便的服務。

消費者在使用數位工具時，最不喜歡的就是繁瑣的資料輸入過程。保誠人壽遠距投保運用生物識別智能技術「刷臉即可投保」，讓客戶透過臉部辨識完成遠端身分驗證，不僅順應數位潮流，優化消費者使用經驗；對合作的保經代公司業務夥伴而言，亦可加速投保流程，提高效率。

此外，保誠人壽遠距投保透過網頁模式操作，在使用上不需特別下載APP，「跨行動裝置」皆可使用，真正為消費者提供好方便的服務。透過遠距投保，消費者不需另外與業務員特別約定見面地點，隨時隨地都可以投保，跨越空間限制更加即時便利。

保誠人壽表示，使用遠距投保服務時，藉由嚴謹的個資保護措施，以及全程錄影過程確保消費者權益，讓消費者於投保過程更安心。另一方面，對保誠的合作保經代公司業務夥伴而言，突破地緣限制，在業務推展及提供服務上也更具效率。

在強調「快速」與「便利」的消費者需求下，善用數位科技是各行各業在優化客戶服務體驗必須掌握的致勝關鍵。保誠人壽持續以創新數位科技，作為合作保經代公司最佳的支持與後盾，攜手為消費者帶來多元且方便(Accessible)的保險服務體驗。遠距投保不僅優化客戶數位服務體驗、落實公平待客友善服務原則，更呼應金管會積極推動金融科技，透過保險數位服務帶來保險公司、客戶、合作夥伴多贏的局面。