悠遊付首綁遠東商銀Bankee 回饋高達20%

悠遊付持續擴大銀行生態圈，宣布開放綁定遠東商銀帳戶，合作銀行數也達到18家，歡慶遠東商銀上線，自12月5日起至2023年2月28日止，首次使用遠東商銀Bankee數位存款帳戶綁定悠遊付，並以綁定之帳戶直接扣款消費，即享累積消費金額20%悠遊付儲值金回饋。

Bankee是遠東商銀積極發展的社群銀行，截至9月底開戶數達16萬，線上分行家數超過2.5萬家，「務實數位金融」的發展主軸，「深耕」並「擴生」新創異業合作，打造嶄新的數位金融服務、共創新商業模式，與悠遊付擴張「悠遊生態圈」的目標不謀而合。

慶祝悠遊付開放綁定遠東商銀帳戶，活動期間悠遊付會員首次綁定11月1日後開立的遠東商銀Bankee數位存款帳戶，並以綁定之Bankee帳戶直接扣款消費，即享累計消費金額20%悠遊付儲值金回饋，活動期間每悠遊付帳戶回饋上限150元，回饋戶數不設限。