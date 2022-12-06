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防盜竊為帳戶上兩道鎖 臺灣企銀首創夜間鎖、跨境鎖

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀推「夜間鎖」、「跨境鎖」二大創新功能，為帳戶安全把關。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀推「夜間鎖」、「跨境鎖」二大創新功能，為帳戶安全把關。圖/臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）積極布局金融科技應用，致力為客戶創造流暢、安全數位金融的使用環境。宣布領先國內業界，在網路銀行、行動銀行App進階推出「夜間鎖 」、「跨境鎖」二大創新功能，加倍守護客戶帳戶安全，加上今年4月行動銀行App首創推出「Wi-Fi安全偵測」功能，讓該行百萬客戶使用更安心。

帳戶盜竊事件通常有兩項特點，第一是易發生於深夜就寢時段，民眾難以第一時間察覺異狀；第二則為非台灣IP位置的跨境登入。

臺灣企銀鎖定客戶在使用上遇到的痛點，採用最新科技的網路安全機制，導入微服務架構，率先推出「夜間鎖」、「跨境鎖」兩大創新服務，以更安全、有效率且低延遲的方式守護客戶的網路交易安全。

「夜間鎖」功能提供客戶可於夜間睡眠時段，啟動上鎖設定，系統立即暫時停用網路銀行、行動銀行App的台、外幣轉出交易服務，若偵測到異常登入轉帳情形 ，系統將立即發送警示通知。

「跨境鎖」則是提供客戶啟動上鎖設定後，系統會自動偵測資料庫，判斷網路銀行與行動銀行App之登入與交易是否為臺灣網路IP位址，若發現是境外IP登入，系統會直接阻擋台、外幣轉出交易服務，及時把關帳戶交易安全。

大創 臺灣企銀

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