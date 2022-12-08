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永續保險論壇13日登場！產官學界對談「追求ESG競爭力」

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由經濟日報和台灣人壽合辦的「永續保險・永續影響力」論壇將於本（12）月13日舉行，國內多位產、官、學界專家將跨界對談，透過以ESG為重點的金融科技創新，深入探討國內保險業者應該如何將此力量擴散，同時藉由各領域先進貢獻寶貴經驗，激盪出更多的火花，使得保險業在永續議題上的努力，讓更多人看見。

全球近年來吹起ESG永續風潮，讓ESG概念（環境保護Environment、社會責任Social及公司治理Governance）投資成為市場顯學，不僅是國際企業組織，各國政府也積極提倡這個概念；在台灣，為協助企業推動淨零永續目標，金管會推動「綠色金融行動方案3.0」，期能促進國內金融業發揮投融資的力量，尤其保險業在永續目標扮演著重要的角色，像是如何善用龐大的資金池，進一步創造對環境和社會面的正向影響力，這就是永續影響力重要的一環。

據了解，目前國內壽險業者已積極透過各項外溢保單和數位創新保單從各種健走、團體競賽、AI運算等項目，達到節能減碳的效果，創造保戶、企業及保險公司「3贏」；另一方面，產險公會也成立綠色保險推動專案小組，推廣各類綠色保險，目前業者已研發完成綠色金融長年期信用保險、離岸風電颱風路徑保險、電動車充電樁綜合保險等。

▌原文出處：

【永續保險論壇12╱13登場】邀產、官學界跨界對談，追求ESG競爭力

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