星展微電影推出第三季 帥哥美女行員Sparks點亮星光

頗受歡迎的星展銀行微電影，主要描述帥哥美女銀行員如何協助客戶所發生的點點滴滴故事，吸引超過7億次點閱，如今推出《Sparks點亮星光》第三季，透過改編發生在星展的真人真事，描繪作為一家「與眾不同的銀行」（ Different Kind of Bank），星展如何發揮媲美科技公司的數位專長，提供滿足客戶需求的銀行解決方案的故事。

新加坡星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略暨傳訊處負責人魏洪英（Karen Ngui）表示，星展銀行除了提供金融產品與服務外，也期望自己更像一家提供前瞻性金融解決方案的科技公司，成為與眾不同的銀行。因此在廣獲好評的星展微電影最新一季中，將星展打造內部新創文化的過程及產生的碰撞搬上螢幕，演繹團隊如何連結內外部資源，提出滿足客戶需求的金融方案，創造超越銀行業的影響力。

全新第三季星展微電影《Sparks點亮星光》一連推出兩集，故事內容改編自新加坡國際農產品貿易公司Agrocorp的真實故事。在星展團隊的協助下，Agrocorp建立區塊鏈技術平台，並以API有效串聯遍布全球的農民、進出口商、貿易公司及消費者，大幅提升供應鏈的透明度及資金效率。

星展微電影自2016年推出後即獲得廣大迴響，第一、第二季共19集影片在亞洲已累積超過7.36億次點閱。有別與過去兩季，星展微電影《Sparks點亮星光》第三季特別收錄幕後花絮（Behind the Sparks），真實呈現影片拍攝過程，讓觀眾近距離一窺星展銀行員工辦公的實際情況。

欣賞星展微電影《Sparks點亮星光》全新第三季第一、第二集完整影片，請點選以下連結：

第一集「辦公室新來的菜鳥」： https://go.dbs.com/3VHjYjq

第二集「一連串的意外 」： https://go.dbs.com/3B1aQy5