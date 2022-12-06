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群益期貨2023年ESG桌曆 業界首推書籤、收納多功能桌曆

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

2022年進入倒數，群益期貨搶先推出以ESG為主題「綠色金融，有你益起」2023年桌曆。近年極端氣候及疫情肆虐，除了各國重視環保議題外，投資人也發現經濟衝擊下，企業成長、風險控管與永續經營的關聯。為能落實綠色金融，群益期貨召集15位員工展現日常生活中就能參與環境保護、社會責任及公司治理的行動，呼籲民眾一起發揮影響力，輕鬆創造永續循環的嶄新生活。

群益期貨做為金融期貨業優質品牌，每年度的桌曆更是業界領先。主題從專業OL、拳擊、奧運，到近年全球通膨危機、元宇宙、後疫時代等，2023年則以ESG為主題，號召投資人共同關注資源循環、綠能、減塑、愛護動物等議題。群益期貨也透過優化智能服務，降低客戶實體移動的碳足跡；強化生態圈線上課程及服務整合，提高減碳策略行動，實踐綠色金融服務。

群益期貨為投資人打造專屬桌曆，讓桌曆不再是單純的「看日子」！群益桌曆提供全球主要交易所休假日、央行開會時程及熱門商品到期結算日資訊，是一般交易客戶及專業法人必備的輔助工具；今年加入MEMO書籤，增加備忘紀錄空間，讓群益期貨桌曆成為投資人的專屬祕書；設計收納空間，收納投資人桌上的文具，打造一個乾淨整潔的看盤、辦公桌面。

群益期貨ESG桌曆全台限量4,000本，12/8-12/21至「群益期貨觀點」Facebook粉絲專頁完成留言分享，即有機會獲得精美桌曆！此外，為響應綠色環保，群益期貨將推出2023年數位月曆，廣邀投資人一同活力展開綠色金融永續生活。

期貨 群益

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