國壽新推五張外溢保單 首創會員分級折減保費

國泰金控（2882）核心子公司國泰人壽今(5)日首次揭露健康策略藍圖，聚焦健康促進、亞健康服務、高齡服務、外溢保單等四大面向，其中，衡量保戶健康促進情況的「FitBack健康吧」，明年會員數將突破100萬人；國壽明年健康險初年保費（FYP）也要成長11%。

國泰人壽執行副總林昭廷今日下午在記者會致詞時表示，國壽2018年推出首張外溢保單時，就明確宣示，五年後，衡量保戶健康促進的Cathay Walker，會員數要達到100萬人。Cathay Walker去年升級成Cathay Walker Plus，上個月又全新改版成FitBack健康吧，目前會員數80萬人。

國壽12月1日推出五張新的外溢保單，並且創國內壽險業先例，結合會員等級，讓這五張外溢保單的保費折減，按會員等級，各自可減費1%至3%不等。

國壽的外溢保單會員分級有三類，初階會員首年保費折減1%，續期無折減；進階會員，首年與續期都折減2%；精英會員，首年與續期都折減3%。

林昭廷說，只要加入FitBack健康吧，都還沒做任何運動，國壽就給1%減費優惠，也是業界創舉，因而看好FitBack健康吧，「明年會員數絕對超過100萬人」。

林昭廷並表示，國壽今年前十月，按公司內部分類，健康險初年保費年增11%，成長力道高居主要大型壽險公司之冠，希望明年能夠保持今年的成長力道。

國泰人壽綜合企劃部協理林佳穎表示，FitBack健康吧是國泰人壽App裡的健康促進專區，國壽App目前會員數206萬人，會使用FitBack健康吧的有80萬人，使用意指，同意啟動FitBack健康吧服務，並且同意回傳數據給國壽。

林佳穎表示，80萬名會員裡面，95%為國壽既有保戶，5%為非國壽保戶，主要來自異業合作，例如與大甲鎮瀾宮合作，FitBack健康吧的會員去繞境也可以累點，或者，參加國壽今年為公益而走的活動，也可累點。

國泰人壽副總經理凃薏如說，國壽目前有20張外溢保單，採會員制的有五張，加上12月1日採會員分級的五張，會員制的一共十張。其中，今年4月推出，專為55歲以上高齡設計的樂康愛防癌定期險，截至11月底已經賣了將近6萬件，保費約6億元，平均每件保費約1萬元，續期保費折減最高10％，等於每期少繳1,000元，保戶有感。