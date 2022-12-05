「策勵精進、永續創新」 合庫董事長雷仲達引領企業永續經營

秉持「主動、靈活、創新」經營理念的合庫集團，今年持續將這股動力帶到中臺灣，在合庫金控董事長雷仲達的號召下，合庫金控旗下子公司的高階主管及同仁於12月2日在臺中金典酒店共襄盛舉，舉辦「111年合庫策勵營」。本次活動以ESG永續經營為主題，鼓勵全體同仁提出創新及前瞻性意見，為合庫集團培養創新文化及穩固企業永續發展根基。

合庫自雷仲達董事長上任以來，即不遺餘力的廣納各方建議及創新思維，並落實到各項金融業務當中，而舉辦策勵營成為合庫集團實踐經營理念的重要推進器。108年在雷董事長的提倡下，更成立了CoLAB創新實驗室，與策勵營共同為集團發展提供源源不斷的創新發想，引領合庫創新氛圍及文化。今年第五屆的合庫策勵營活動，除了業務拓展、創新金融產品服務及行銷、數位金融及人才培育，本著「策勵精進、永續創新」的精神，在超過500位同仁發揮創造力及創意思考下，提案件數達603案，其中，與ESG主題呼應的提案占近20%，此舉也將激勵未來更多同仁的參與及投入，加速帶動合庫邁向永續經營的目標。

合庫歷來策勵營活動，皆以最強陣容及最高規格辦理，不僅需經歷數個階段的評選作業，最後由高階主管和提案人共同參加策勵營，獲採用的優秀提案則由業管單位確實執行，並在每個月的高階主管會議中定期追蹤辦理情形，包含創新業務行銷策略、多元人才培訓、優化內部作業流程及各項系統提升方案，迄今合庫集團已完成逾330案的提案，如今年6月起陸續完成的親子理財帳戶、互動式行動網銀APP、推出「以房養老2.0」，及於111年10月起各營業據點設立客戶服務滿意度評分器，透過客戶寶貴的反饋建議，讓業務流程、用戶體驗更符合客戶需求，以積極推廣友善金融及落實公平待客理念。

在雷仲達的帶領及同仁們的努力下，合庫集團近年獲獎無數，更體現集團在永續發展及企業經營皆有大幅的進步，特別是綠色金融圈的發展，合庫金控111年3月成為國內首家以金控的名義簽署赤道原則者，並於111年7月簽署加入科學基礎減碳目標協議(Science Based Targets initiative,SBTi)，成為臺灣首家承諾將遵循SBTi規範設定中長期減碳目標之公股金控。今年6月起陸續獲選公司治理評鑑上市公司前5%、2022 TSAA臺灣永續行動獎以及入選2022天下永續公民前100強等殊榮；子公司合庫銀行今年也有相當亮眼的表現，9月份接續取得2022卓越銀行「最佳ESG永續獎」和「最佳社會共融獎」、信託2.0「全方位信託」推動計畫評鑑四大獎項，更於今年第十一屆菁業獎評選，榮獲最佳中小企業金融獎及最佳個人信託金融獎雙項特優，顯示合庫對於促進永續發展及推廣金融創新的努力備受肯定。未來合庫將持續運用創新發想及接軌國際永續趨勢，精進業務流程和永續金融成果，以具體行動創造多贏的局面。